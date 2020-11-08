Марш народовладдя та затримання: що відбувається у Білорусі 8 листопада – фото, відео
У Білорусі досі тривають протести проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. У неділю, 8 листопада, у Мінську планують провести Марш народовладдя. Силовики вже стягують техніку.
Про те, що відбувається столиці Білорусі Мінську та інших містах – розповідає 24 канал.
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Марш Народовладдя та перші затримання
У Мінську традиційно відбудеться протестний марш. Люди йдуть до стели "Мінськ – місто герой", повідомляє TUT.by. Також до стели їде колона автобусів.
До речі, очевидці вже повідомили про перші затримання. Силовики біля Ратуші схопили кілька людей. Відомо про затримання 7 – 10 білорусів біля проспекту Перемоги та станції "Немига".
Затримання протестувальників, дивіться відео:
Люди збираються на Марш народовладдя, дивіться відео:
Білоруси йдуть на Марш / Фото TUT.by
Силовики напоготові
Ще зранку у центр столиці стягували колону спецтехніки. На площах Жовтневій та Незалежності поставили огорожі. Також у Мінську закрили кілька станцій метро. Також на вулицях міста помітили силовиків зі щитами.
Крім того, у різних частинах столиці відключили інтернет. Білоруський оператор А1 зауважив, що інтернет уповільнили через розпорядження держорганів.
Дивіться відео, як у центр Мінська стягують спецтехніку:
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Протести у Білорусі тривають понад 2 місяці.
- Особливо ситуація загостилась після 25 жовтня. Тоді закінчився термін ультиматуму опозиції до влади. Силовики й надалі влаштовують розгони мітингів.
- Оскільки на протести найчастіше виходять жінки та студенти, Лукашенко заявив, що останніх відраховуватимуть з університетів.
- До слова, Білорусь закрила кордони для іноземців нібито через ситуацію з коронавірусом.
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