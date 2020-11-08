Про те, що відбувається столиці Білорусі Мінську та інших містах – розповідає 24 канал.

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Марш Народовладдя та перші затримання

У Мінську традиційно відбудеться протестний марш. Люди йдуть до стели "Мінськ – місто герой", повідомляє TUT.by. Також до стели їде колона автобусів.

До речі, очевидці вже повідомили про перші затримання. Силовики біля Ратуші схопили кілька людей. Відомо про затримання 7 – 10 білорусів біля проспекту Перемоги та станції "Немига".

Затримання протестувальників, дивіться відео:

Люди збираються на Марш народовладдя, дивіться відео:



Білоруси йдуть на Марш / Фото TUT.by

Силовики напоготові

Ще зранку у центр столиці стягували колону спецтехніки. На площах Жовтневій та Незалежності поставили огорожі. Також у Мінську закрили кілька станцій метро. Також на вулицях міста помітили силовиків зі щитами.

Крім того, у різних частинах столиці відключили інтернет. Білоруський оператор А1 зауважив, що інтернет уповільнили через розпорядження держорганів.

Дивіться відео, як у центр Мінська стягують спецтехніку:

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