У Вірменії 16 листопада люди знов вийшли на вулиці, аби висловити свою незгоду з ухвалення угоди щодо Нагірного Карабаху. Вірмени вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який брав участь у підписанні договору.

Про ключові події, що відбуваються у Єревані та інших містах Вірменії 16 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Ввечері 16 листопада протестувальники зібралися на площі Свободи у Єревані. Там триває мітинг, організований представниками 17 опозиційних партій.

Демонстранти, окрім відставки Пашиняна, вимагають також звільнення усього уряду країни. Вони закликають сформувати нову тимчасову владу.

На вулиці Єревана вийшли кілька сотень мітингувальників. Вони сформували колону і рушили нею до будівель МЗС і Генпрокуратури. Силовики вже перекрили входи та виходити до цих приміщень.

Колона протестувальників у Єревані: відео

Зауважимо, що вірменські політологи називають малоймовірною відставку Нікола Пашиняна з посади. Мовляв, в опозиції недостатньо голосів для оголошення імпічменту прем'єру, а вихід кількох депутатів з провладної фракції великого значення не має.

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Цікаво, що Пашинян прийшов до влади у Вірменії у травні 2018 року. Це сталося після того, як люди по всій країні почали висловлювати свою незгоду через призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Після майже місяця протестів люди домоглися того, що уряд Вірменії очолив Пашинян.

Що вимагають вірмени

Люди у Вірменії виступають проти підписаної нещодавно мирної угоди щодо Нагірного Карабаху. Протестувальники вимагають відставки прем'єра країни Ніколи Пашиняна, який брав участь у підписанні угоди.

Що передбачає мирна угода щодо Карабаху

У Нагірний Карабах на 5 років введуть російських миротворців.

Вірменія та Азербайджан залишаться на зайнятих позиціях.

Відбудеться обмін військовополоненими, а всі транспортні вузли у Карабасі мають розблокувати.

Вірменія має повернути Азербайджану низку зайнятих територій.

Зауважимо, що у ніч проти 10 листопада після заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про завершення війни в Нагірному Карабасі, в Єревані спалахнули масові акції протесту. Люди увірвалися до будівлі уряду, шукаючи прем'єр-міністра Ніколу Пашиняна. Згодом протестувальники захопили парламент.

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