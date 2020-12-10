Громадяни Вірменії 10 грудня протестують біля будівлі уряду. У них єдина вимога – відставка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Активісти намагаються прорватися у будівлю.

Їм не дозволила це зробити поліція. Десятки правоохоронців присутні під стінами будівлі ще з ранку, повідомляють "Новини Вірменії".

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Саме сьогодні, 10 грудня, там триває чергове засідання Кабміну Вірменії. Спочатку активісти просили правоохоронців їх пропустити і запевнили, що не хочуть прориватись силою. Поліція їх не пропустила. Людям пояснили, що в уряд не можуть заходити без особливого запрошення.

Люди намагались прорватись у будівлю уряду: дивіться відео

Люди також перекрили дорогу, що веде до проспекту Тиграна Меца.

Що вимагають протестувальники

Вірмени вимагають, аби Пашинян вийшов до них. Вони хочуть зустрітись з ним та почути пояснення, чому він здав території Карабаху.



Люди намагались прорватися в будівлю уряду / Фото Getty Images



Біля уряду присутня велика кількість правоохоронців / Фото Getty Images

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