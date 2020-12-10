Протести у Вірменії: активісти хотіли прорватися в будівлю уряду – відео
Громадяни Вірменії 10 грудня протестують біля будівлі уряду. У них єдина вимога – відставка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Активісти намагаються прорватися у будівлю.
Їм не дозволила це зробити поліція. Десятки правоохоронців присутні під стінами будівлі ще з ранку, повідомляють "Новини Вірменії".
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Саме сьогодні, 10 грудня, там триває чергове засідання Кабміну Вірменії. Спочатку активісти просили правоохоронців їх пропустити і запевнили, що не хочуть прориватись силою. Поліція їх не пропустила. Людям пояснили, що в уряд не можуть заходити без особливого запрошення.
Люди намагались прорватись у будівлю уряду: дивіться відео
Люди також перекрили дорогу, що веде до проспекту Тиграна Меца.
Що вимагають протестувальники
Вірмени вимагають, аби Пашинян вийшов до них. Вони хочуть зустрітись з ним та почути пояснення, чому він здав території Карабаху.
Люди намагались прорватися в будівлю уряду / Фото Getty Images
Біля уряду присутня велика кількість правоохоронців / Фото Getty Images
Протести у Вірменії: останні новини
- Чергова хвиля протестів у Вірменії розпочалась 8 грудня. Тоді активісти вийшли на вулиці і заявили, що "час ультиматуму закінчився". Людей затримували правоохоронці.
- Річ у тім, що опозиція дала главі Кабміну Вірменії Ніколу Пашиняну певний час для того, щоб він сам пішов у відставку. Однак цього не сталось.
- Як відомо, за відставку Пашиняна виступав і сам президент Вірменії Армен Саркісян.
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