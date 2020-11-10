До будівлі уряду в Єревані, столиці Вірменії, 10 листопада знову почали сходитись люди. Вони висловлюють своє невдоволення рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про Нагірний Карабах.

Люди хочуть, аби підписаний документ анулювали. Про це повідомило вірменське видання Sputnik.

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Люди не згідні з Пашиняном та пояснили це тим, що у документі йдеться про передачу низки районів Карабаху Азербайджану.

"Вимагаємо скасувати цю угоду, яка спрямована проти вірменського народу", – закликали протестувальники.

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Незадоволені рішенням Пашиняна вірмени 9 листопада захопили будівлю уряду Вірменії. Люди розгромили кабінет прем'єра, а також розграбували його резиденцію. Водночас г лава уряду запевнив, що за діями мітингувальників стояли провокатори.

Поки деякі люди громили кабінет – інші залишились перед будівлею уряду та продовжували безлади на центральних вулицях столиці.

Згодом протестувальники побили спікера парламенту Арарата Мірзояна. Його спочатку охоронці заховали в машину, однак люди змогли розхитати транспорт та витягнути спікера з нього.

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Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали тристоронню угоду. Про це стало відомо у ніч на 10 листопада. Згідно з документом, з 00:00 мск 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі. Очільник вірменського уряду Пашинян заявив, що це рішенян було для нього дуже важким.

Що передбачає документ