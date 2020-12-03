У Вірменії не вщухають протести: люди виходять на вулиці столиці та вимагають у прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна покинути займаний пост. Проти Пашиняна люди почали виступати відколи він підписав мирну угоду з Азербайджаном стосовно Нагірного Карабаху.

Акції непокори почалися у Єревані близько 17:00 за Києвом. Про це повідомляють вірменські агентства "АрмИнфо" та Newsarmenia.

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Демонстранти перекривали центральні перехрестя Єревана – Маштоца та вулиці Пушкіна, а також перехрестя вулиць Абовяна і Московяна, Терьяна та Московяна.



Протести в Єревані 3 грудня

Втім, через попередження з боку поліції рух вулицями був заблокований всього 5 хвилин. Силовики погрожували активістам затриманнями.

Протести в Єревані 3 грудня: відео

Відомо, що вірменські правоохоронці затримали декількох учасників акції протесту.

Що відомо про мирну угоду, за підписання якої критикують Пашиняна: