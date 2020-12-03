В Єревані знову вимагають відставки Пашиняна: протестувальники перекрили центральні вулиці
У Вірменії не вщухають протести: люди виходять на вулиці столиці та вимагають у прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна покинути займаний пост. Проти Пашиняна люди почали виступати відколи він підписав мирну угоду з Азербайджаном стосовно Нагірного Карабаху.
Акції непокори почалися у Єревані близько 17:00 за Києвом. Про це повідомляють вірменські агентства "АрмИнфо" та Newsarmenia.
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Демонстранти перекривали центральні перехрестя Єревана – Маштоца та вулиці Пушкіна, а також перехрестя вулиць Абовяна і Московяна, Терьяна та Московяна.
Протести в Єревані 3 грудня
Втім, через попередження з боку поліції рух вулицями був заблокований всього 5 хвилин. Силовики погрожували активістам затриманнями.
Протести в Єревані 3 грудня: відео
Відомо, що вірменські правоохоронці затримали декількох учасників акції протесту.
Що відомо про мирну угоду, за підписання якої критикують Пашиняна:
- Згідно з нею, у Нагірний Карабах на 5 років вводять російських миротворців.
- Вірменія та Азербайджан залишаються на зайнятих позиціях.
- Вірменія повертає Азербайджану низку зайнятих територій.
- Обмін військовополоненими, усі транспортні вузли у Карабасі мають бути розблоковані.
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