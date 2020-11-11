Протести у Вірменії: затримали 6 людей – у чому їх підозрюють
У Вірменії затримали 6 людей, які брали участь у протестах 10 листопада. Мітингувальників підозрюють у захопленні влади та насильницькому поваленні конституційного ладу.
Двоє із затриманих також є учасниками нападу на спікера вірменського парламенту Арарата Мірзояна. Про це повідомив глава апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян у фейсбуці.
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До слова, спікер після нападу перебуває у лікарні.
Чому у Вірменії спалахнули протести
- Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Це передбачає також введення у регіон російських миротворців.
- Проте вірмени сприйняли угоду як капітуляцію.
- Люди вийшли на протест, захопили будівлю парламенту та уряду. Мірзояна витягнули з автомобіля та побили.
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