У Вірменії затримали 6 людей, які брали участь у протестах 10 листопада. Мітингувальників підозрюють у захопленні влади та насильницькому поваленні конституційного ладу.

Двоє із затриманих також є учасниками нападу на спікера вірменського парламенту Арарата Мірзояна. Про це повідомив глава апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян у фейсбуці.

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До слова, спікер після нападу перебуває у лікарні.

Чому у Вірменії спалахнули протести

Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Це передбачає також введення у регіон російських миротворців.

Проте вірмени сприйняли угоду як капітуляцію.

Люди вийшли на протест, захопили будівлю парламенту та уряду. Мірзояна витягнули з автомобіля та побили.