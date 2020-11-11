Силовики у Вірменії затримали понад 130 людей, серед них є представники опозиції
У столиці Вірменії Єревані 11 листопада спалахнули вуличні протести. Між силовиками та протестувальниками виникли сутички, які стають дедалі жорсткішими. Правоохоронці масово затримують людей.
Станом на 13:30 у Вірменії затримали майже 130 людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції Вірменії.
Важливо Стався б колапс, ми були змушені підписати угоду, – Пашинян
Затримання під час мітингу у Єревані
Зранку 11 листопада внутрішні війська оточили площу Свободи в Єревані. Силовики затримали багато представників опозиційної Республіканської партії. Серед затриманих є лідер партії "Процвітаюча Вірменія" Гагик Царукян. Він повинен був брати участь у мітингу в Єревані.
Як у Вірменії затримують протестувальників: дивіться відео
Головні вимоги протестувальників
Люди у Вірменії виступають проти підписаної нещодавно мирної угоди щодо Нагірного Карабаху. Протестувальники вимагають відставки прем'єра країни Ніколи Пашиняна, який брав участь у підписанні угоди.
Що передбачає мирна угода щодо Карабаху
- У Нагірний Карабах на 5 років введуть російських миротворців.
- Вірменія та Азербайджан залишаться на зайнятих позиціях.
- Відбудеться обмін військовополоненими, а всі транспортні вузли у Карабасі мають розблокувати.
- Вірменія має повернути Азербайджану низку зайнятих територій.
Цікаво Російські миротворці у Нагірному Карабасі раніше були на війні у Сирії
Зауважимо, що у ніч проти 10 листопада після заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про завершення війни в Нагірному Карабасі, в Єревані спалахнули масові акції протесту. Люди увірвалися до будівлі уряду, шукаючи прем'єр-міністра Ніколу Пашиняна. Згодом протестувальники захопили парламент.
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