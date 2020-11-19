Протести в Єревані не вщухають: правоохоронці затримали кілька десятків людей
Представники опозиції продовжують проводити в Єревані акції протесту. Правоохоронці 19 листопада вже затримали 24 протестувальників.
Члени партії "Вірменська революційна федерація" 19 листопада проводять акції протесту в різних частинах Єревана. Про це повідомляє NEWS.am з посиланням на пресслужбу поліції.
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Протестувальники перекривають вулиці. Однак розблоковують дорогу для проїзду швидкої.
Група громадян, які вимагають відставки Пашиняна, блокують перехрестя вулиці Аміряна – проспекту Маштоца, ділянку проспект Баграмяна – вулиця Московяна. Містяни збираються на розі вулиць Тигран Мец і Ханджян.
Наразі правоохоронці затримали 24 учасників акцій.
Протести в Єревані: що відомо
- У місті проходять масштабні акції протесту, організовані 17 опозиційними партіями. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
- Опозиція почала виходити на вулицю після того, як Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії та Азербайджану угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Відповідно до угоди, Єреван має віддати Баку частину територій так званої "Нагірно-карабаської республіки". Вірмени сприйняли таку домовленість як цілковиту поразку.
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