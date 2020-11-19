Представники опозиції продовжують проводити в Єревані акції протесту. Правоохоронці 19 листопада вже затримали 24 протестувальників.

Члени партії "Вірменська революційна федерація" 19 листопада проводять акції протесту в різних частинах Єревана. Про це повідомляє NEWS.am з посиланням на пресслужбу поліції.

Читайте також У Вірменії на протестувальників жорстоко наїхав автомобіль: відео

Протестувальники перекривають вулиці. Однак розблоковують дорогу для проїзду швидкої.

Група громадян, які вимагають відставки Пашиняна, блокують перехрестя вулиці Аміряна – проспекту Маштоца, ділянку проспект Баграмяна – вулиця Московяна. Містяни збираються на розі вулиць Тигран Мец і Ханджян.

Наразі правоохоронці затримали 24 учасників акцій.

Протести в Єревані: що відомо