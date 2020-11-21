В Єревані на площі Республіки 20 листопада протестувальники намагались влаштувати автоходу. Однак силовики застосували проти них силу.

Мітингувальники вимагали відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Про це повідомляє NEWS.am. До теми Протести в Єревані не вщухають: правоохоронці затримали кілька десятків людей Правоохоронці розігнали людей, застосувавши силу. На відео, оприлюдненому в мережі, видно як поліція хапає протестувальників та тягне їх до авто. Чому у Вірменії відбуваються протести: коротко Протестувальники обурились через підписання Вірменією, Азербайджаном та Росією мирної угоди щодо Нагірного Карабаху.

Вірмени сприйняли це як капітуляцію країни.

Тому люди вирішили вийти на протест, вимагаючи відставки Пашиняна. Детальніше про перебіг конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі читайте за посиланням. Дивіться відео розгону протестувальників: