Протестна автохода в Єревані: силовики жорстко розігнали мітингувальників – відео
В Єревані на площі Республіки 20 листопада протестувальники намагались влаштувати автоходу. Однак силовики застосували проти них силу.
Мітингувальники вимагали відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Про це повідомляє NEWS.am.
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Правоохоронці розігнали людей, застосувавши силу. На відео, оприлюдненому в мережі, видно як поліція хапає протестувальників та тягне їх до авто.
Чому у Вірменії відбуваються протести: коротко
- Протестувальники обурились через підписання Вірменією, Азербайджаном та Росією мирної угоди щодо Нагірного Карабаху.
- Вірмени сприйняли це як капітуляцію країни.
- Тому люди вирішили вийти на протест, вимагаючи відставки Пашиняна.
Дивіться відео розгону протестувальників:
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