Проти 15 посадовців Укрзалізниці відкрили кримінальну справу: у чому їх підозрюють
Щодо 15 чиновників Укрзалізниці відкрили кримінальну справу. Їх підозрюють у масштабному розкраданні грошей і не тільки.
Вони заволоділи майже 59 мільйонами гривень. Про збитки мовиться на офіційній сторінці Офісу генпрокурора.
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Ці чиновники розікрали гроші під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів. Вони були призначені для приміських пасажирських перевезень.
Що передувало
У 2015 – 2016 роках посадовці Укрзалізниці показували фейкові документи про те, начебто відремонтували та вдосконалили 20 потягів. Їх допомогли підробити фіктивні підприємства. При цьому жодних робіт не могло й бути, оскільки не було необхідних спеціалістів і обладнання.
Потім гроші з рахунків Укрзалізниці перевели фейковому підприємству-виконавцю.
Підозрювані:
- Колишній виконувач обов’язків голови правління одного з підприємств;
- його колишні заступники;
- колишні та теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень;
- а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій.
Що каже експертиза
Експертиза встановила, що роботи з модернізації таки не проводилося. А збитків завдали на суму понад 58,6 мільйона.
Досудове розслідування відкрили за такими фактами:
- заволодіння коштами в особливо великих розмірах;
- службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;
- підроблення документів у складі організованої групи.
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