Щодо 15 чиновників Укрзалізниці відкрили кримінальну справу. Їх підозрюють у масштабному розкраданні грошей і не тільки.

Вони заволоділи майже 59 мільйонами гривень. Про збитки мовиться на офіційній сторінці Офісу генпрокурора.

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Ці чиновники розікрали гроші під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів. Вони були призначені для приміських пасажирських перевезень.

Що передувало

У 2015 – 2016 роках посадовці Укрзалізниці показували фейкові документи про те, начебто відремонтували та вдосконалили 20 потягів. Їх допомогли підробити фіктивні підприємства. При цьому жодних робіт не могло й бути, оскільки не було необхідних спеціалістів і обладнання.

Потім гроші з рахунків Укрзалізниці перевели фейковому підприємству-виконавцю.

Підозрювані:

Колишній виконувач обов’язків голови правління одного з підприємств;

його колишні заступники;

колишні та теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень;

а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій.

Що каже експертиза

Експертиза встановила, що роботи з модернізації таки не проводилося. А збитків завдали на суму понад 58,6 мільйона.

Досудове розслідування відкрили за такими фактами: