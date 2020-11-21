В Італії 12-річна Аніта Яковелі з Турина розпочала протестний рух "Школи для майбутнього". Це сталось після того, як з 6 листопада заклади освіти в провінції П'ємонт знову перевели на дистанційне навчання через COVID-19.

Дівчина запевнила, що навчатися у школах безпечно, а від занять за комп'ютерами діти втомились. Про це повідомили на сайті The Guardian.

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Як почався протест

Відколи заклади освіти знову перевели на дистанційне навчання, Аніта Яковелі приходила до своєї школи та продовжувала вчитися на вулиці з планшетом. Поряд зі своїм навчальним місцем вона ставила плакат: "Навчання у школі ㅡ це наше право".

Спочатку, коли оголосили, що школи зачиняються, ми були щасливі. У нас були тижні тестів і тому ми думали, що пропустимо їх. Але потім стало надзвичайно важко і ми дуже втомились,

– розповіла школярка.

Протест всією Італією

Протестувати Яковелі почала сама. Але через деякий час вона долучила до акції друзів. Тепер ініціатива поширилася всією Італією. Школярі влаштовують сидячий протест:

в Римі;

в Мілані;

у Флоренції.



Сидячий протест в Італії / Фото Associated Press

За словами школярки, під час дистанційного навчання можуть виникнути проблеми з інтернетом, від постійно перебування перед екраном важко сконцентруватися.

Зауважимо! Італійські медики виявили, що COVID-19 поширювався в країні ще у вересні 2019 року, тобто за кілька місяців до того, як почався спалах хвороби. Більше про це читайте тут.

Реакція міносвіти Італії

Міністерки освіти Італії Люсії Аццоліна відреагувала на протест. Вона зателефонувала Яковелі та запевнила, що працює над швидшим відновленням роботи шкіл. Школярка відповіла на дзвінок, зазначивши, що у школах безпечно, діти постійно в масках, дезінфікують руки та провітрюють аудиторії.



Школярі протестують проти дистанційного навчання / Фото Associated Press

Хто підтримує акцію

Протести в Італії підтримала організація Priorità alla Scuola ("Пріоритет для школи"). До неї входять батьки та вчителі, які виступають за покращення освіти.

Порівняння з Тунберг

Назва акції "Школи для майбутнього" схожа на назву протестів екоактивістки Грети Тунберг "П'ятниці за майбутнє". Яковелі не сприйняла порівняння з Тунберг і відповіла, що вона просто Аніта.

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