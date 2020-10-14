Європейський Союз ухвалив санкції проти 6 людей та 1 компанії, які причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них є працівники адміністрації російського президента Володимира Путіна.

Росіяни, проти яких ЄС ввів санкції, були прямо ознайомлені з інформацією про отруєння чи планували спецоперацію. Про це 14 жовтня на умовах анонімності заявили три посадовці ЄС, повідомляє The New York Times.

Важливо Правда або санкції: Німеччина вимагає від Росії інформацію про отруєння Навального

Проти кого ЄС ухвалив санкції:

Директора ФСБ Александр Бортніков ,

, Першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка ,

, Начальника управління президента Росії з внутрішньої політики Андрія Ярина ,

, Уповноваженого представника президента РФ в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла ,

, Заступників голови міноборони Олексія Криворучка та Павла Попова.

Активи цих людей в Євросоюзі будуть заморожені. Також для них заборонений в'їзд на територію ЄС. Таке рішення 14 жовтня прийняв комітет постійних представників ЄС.

Раніше ЄС повідомляв, що обмеження стосуватимуться також науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де розробили хімічну отруту "Новачок".

Читайте також Навальний розповів, скільки коштувало лікування в Німеччині і хто оплатив

Додамо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв відповісти дзеркально на санкції ЄС.

Зверніть увагу! Навальний в своєму отруєнні звинувачує російського президента. Водночас той взагалі заперечує, що опозиціонера отруїли "Новачком". Раніше Путін заявив, що Навальний міг сам себе отруїти. Світова спільнота розкритикувала такі слова президента. Детальніше про отруєння Навального – читайте тут.