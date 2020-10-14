Проти кого ЄС ухвалив санкції через отруєння Навального: ЗМІ назвали імена росіян
Європейський Союз ухвалив санкції проти 6 людей та 1 компанії, які причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них є працівники адміністрації російського президента Володимира Путіна.
Росіяни, проти яких ЄС ввів санкції, були прямо ознайомлені з інформацією про отруєння чи планували спецоперацію. Про це 14 жовтня на умовах анонімності заявили три посадовці ЄС, повідомляє The New York Times.
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Проти кого ЄС ухвалив санкції:
- Директора ФСБ Александр Бортніков,
- Першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка,
- Начальника управління президента Росії з внутрішньої політики Андрія Ярина,
- Уповноваженого представника президента РФ в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла,
- Заступників голови міноборони Олексія Криворучка та Павла Попова.
Активи цих людей в Євросоюзі будуть заморожені. Також для них заборонений в'їзд на територію ЄС. Таке рішення 14 жовтня прийняв комітет постійних представників ЄС.
Раніше ЄС повідомляв, що обмеження стосуватимуться також науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де розробили хімічну отруту "Новачок".
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Додамо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв відповісти дзеркально на санкції ЄС.