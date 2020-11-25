Народний депутат Ярослав Юрчишин звернувся до Офісу генпрокурора й Держбюро розслідувань з проханням відкрити справу проти депутата Рената Кузьміна. Мовляв, він ініціював неправомірну кримінальну справу, яка позначає Революцію Гідності як "державний переворот".

Заяву підписали депутати від фракцій "Голосу", "Слуги народу" та "Європейської Солідарності". Про це повідомляє пресслужба партії "Голос", до якої входить Ярослав Юрчишин.

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Депутати просять правоохоронців відкрити кримінальну справу за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про злочин. За це Ренату Кузьміну може загрожувати до 5 років за ґратами в разі, якщо його провину доведуть.

Весь світ визнав Революцію Гідності, а сам Ренат Кузьмін неодноразово визнавав зміну влади у 2014 році легітимною. Зокрема, він брав участь у виборах Президента у 2014 році, а також у парламентських виборах 2019 року,

– підкреслив Ярослав Юрчишин.

До слова, саме за результатами останніх виборів він був обраний депутатом українського парламенту й входить до складу фракції проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Власне це й дозволило пану Кузьміну повернутися після 5 років переховування в Криму на материкову частину України й намагатися дискредитувати Революцію Гідності та її учасників", – заявив парламентар.

Резюмуючи, він висловив сподівання на швидку реакцію правоохоронних органів. Мовляв, розслідувати варто не фантазії "колективного Януковича", а реальні дії його посіпак, які намагаються переписати історію.

Детальніше про "держпереворот" Революції Гідності: