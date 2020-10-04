Генеральна прокуратура Азербайджану порушила справу проти так званого президента невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїка Арутюняна.

Заяви Генпрокурора розповсюдило місцеве інформаційне агентство Report.az.

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За даними попереднього розслідування, зібрали достатньо доказів проти Арутюняна. Вони стосуються дій псевдопрезидента, спрямованих на умисне вбивство мирного населення. А також щодо створення ним паніки серед людей. Це пряме порушення вимог Женевської конвенції.

Довідка. Зокрема, сьогодні, 4 жовтня 2020 року порушили вимоги Женевської Конвенції й обстріляли снарядами і ракетами друге велике місто Азербайджанської Республіки – Гянджа з мирним населенням понад 500 тисяч людей.

Проти так званого президента невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїка Арутюняна порушили кримінальну справу за ознаками низки статей. Зокрема:

планування, підготовка, початок або ведення агресивної війни;

порушення норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту;

умисне вбивство;

умисне знищення майна;

тероризм;

створення злочинної спільноти;

створення не передбачених законодавством озброєних формувань.

Ще раз заявляю, що треба негайно припинити злочинні дії з боку Вірменії, які мають провокаційний характер, обстріл населених пунктів, міст, зокрема об'єктів цивільної інфраструктури, які не стосуються зони бойових дій,

– наголосив генпрокурор.

Конфлікт у Нагірному Карабасі: головне

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі триває вже приблизно 30 років.

Нагірний Карабах – це невизнана республіка. Регіон належить Азербайджану, однак його населяють вірмени.

27 вересня 2020 року у регіоні поновились бойові дії.

Вірменія з Азербайджаном звинувачують у відновленні боїв одна одну.

Обидві країни заявили про втрати не тільки серед військових, а й серед мирного населення.

Міжнародна спільнота засудила конфлікт.

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