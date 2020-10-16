Противник стріляв з гранатомета поблизу Водяного: деталі
Проросійські бойовики 16 жовтня один раз порушили режим тиші на Донбасі. Вони відкрили вогонь в бік українських позицій біля Водяного, що у Волноваському районі на Донеччині.
Бойовики стріляли з гранатомета та стрілецької зброї
Окупанти стріляли з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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На щастя, бойових втрат та поранених серед українських захисників немає. На ворожу провокацію військові вирішили не відповідати, отож вогонь у відповідь не відкривали.
Сапери продовжують розмінування території
Саперам ДСНС вдалось розмінувати близько 4 гектарів території поблизу лінії розмежування. Вони знищили 43 вибухонебезпечні предмети.
Також рятувальники зі складу Об'єднаних сил відновлюють пошкоджені раніше артобстрілами будівлі.
Що відомо про режим припинення вогню на Донбасі?Про режим тиші домовилась Тристороння контактна група на засіданні 22 липня. Дія домовленостей розпочалась з 27 липня 2020 року. Проте їх постійно порушують проросійські окупанти. Українські військові на ворожі провокації не відповідають.
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