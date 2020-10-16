Проросійські бойовики 16 жовтня один раз порушили режим тиші на Донбасі. Вони відкрили вогонь в бік українських позицій біля Водяного, що у Волноваському районі на Донеччині.

Бойовики стріляли з гранатомета та стрілецької зброї

Окупанти стріляли з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

Важливо На Донбасі загинув український військовий Руслан Панченко

На щастя, бойових втрат та поранених серед українських захисників немає. На ворожу провокацію військові вирішили не відповідати, отож вогонь у відповідь не відкривали.

Сапери продовжують розмінування території

Саперам ДСНС вдалось розмінувати близько 4 гектарів території поблизу лінії розмежування. Вони знищили 43 вибухонебезпечні предмети.

Також рятувальники зі складу Об'єднаних сил відновлюють пошкоджені раніше артобстрілами будівлі.

Зверніть увагу! За 15 жовтня проросійські бойовики одразу 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Що відомо про режим припинення вогню на Донбасі? Про режим тиші домовилась Тристороння контактна група на засіданні 22 липня. Дія домовленостей розпочалась з 27 липня 2020 року. Проте їх постійно порушують проросійські окупанти. Українські військові на ворожі провокації не відповідають. Про режим тиші домовилась Тристороння контактна група на засіданні 22 липня. Дія домовленостей розпочалась з 27 липня 2020 року. Проте їх постійно порушують проросійські окупанти. Українські військові на ворожі провокації не відповідають.

Дивіться на карті, де розташоване Водяне: