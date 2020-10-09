До вересня 2021 року українці мають відмовитись від паперових довідок. Документи будуть в електронному форматі. Це не лише пришвидшить взаємодію між держорганами та громадянами, а й збільшить частку ВВП, що формується від ІТ-сектору.

Що зміниться

Якщо послуги не буде в онлайні, то в офлайні вона теж не існуватиме. Про це в ефірі "Свободи слова" сказав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє 24 канал.

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Ми хочемо, щоб з вересня 2021 року взагалі не можна було вимагати паперові документи, змусити державу і державні органи швидше налагодити взаємодію,

– наголосив Федоров.

Наразі між реєстрами даних громадянина немає взаємодії. Тож Мінцифри невдовзі подасть до Ради законопроєкт, сподіваючись на підтримку депутатів. За словами Федорова, "Дія Сіті" – це спеціальний правовий режим та економічна зона з найкращою у світі податковою системою.

Міністр зауважив, що завдяки цьому частка ВВП, що формується від ІТ-сектору, зросте з 3% до 10%.

"Ми хочемо адаптувати це спочатку в ІТ-індустрії перед тим, як перезапускати економіку в Україні взагалі", – додав Федоров.

Зауважимо, напередодні президент Володимир Зеленський теж анонсував, що паперові довідки у 2021 році "відійдуть в минуле". Україна реалізовуватиме режим paper less, тобто держустанови не вимагатимуть від людей таких документів.