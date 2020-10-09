Протягом року в Україні планують відмовитись від паперових довідок
До вересня 2021 року українці мають відмовитись від паперових довідок. Документи будуть в електронному форматі. Це не лише пришвидшить взаємодію між держорганами та громадянами, а й збільшить частку ВВП, що формується від ІТ-сектору.
Що зміниться
Якщо послуги не буде в онлайні, то в офлайні вона теж не існуватиме. Про це в ефірі "Свободи слова" сказав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє 24 канал.
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Ми хочемо, щоб з вересня 2021 року взагалі не можна було вимагати паперові документи, змусити державу і державні органи швидше налагодити взаємодію,
– наголосив Федоров.
Наразі між реєстрами даних громадянина немає взаємодії. Тож Мінцифри невдовзі подасть до Ради законопроєкт, сподіваючись на підтримку депутатів. За словами Федорова, "Дія Сіті" – це спеціальний правовий режим та економічна зона з найкращою у світі податковою системою.
Міністр зауважив, що завдяки цьому частка ВВП, що формується від ІТ-сектору, зросте з 3% до 10%.
"Ми хочемо адаптувати це спочатку в ІТ-індустрії перед тим, як перезапускати економіку в Україні взагалі", – додав Федоров.
Зауважимо, напередодні президент Володимир Зеленський теж анонсував, що паперові довідки у 2021 році "відійдуть в минуле". Україна реалізовуватиме режим paper less, тобто держустанови не вимагатимуть від людей таких документів.
Що таке "Дія"?Український електронний сервіс державних послуг. Це мобільний додаток із цифровими документами та портал із публічними заходами.
Першу версію додатку презентували у вересні 2019 року. Однак на початку жовтня 2020 року версію оновили, розширивши та додавши низку послуг. Наразі додатком користується близько 5 мільйонів українців.