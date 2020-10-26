Проукраїнська опозиційна партія перемогла на виборах до Сейму Литви
У Литві у другому турі виборів до Сейму 25 жовтня найбільшу кількість голосів набрала опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи". До неї належить союзник України та експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс.
Переможну фракцію сформують 50 депутатів. Про це повідомляє LRT.
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Які партії також увійдуть до Сейму
- Від партії чинного прем'єра Литви Саулюса Скверняліса "Союз селян та зелених Литви" до Сейму увійдуть 32 депутати.
- Від партії "Ліберальний рух Литовської Республіки" – 13 депутатів;
- Від "Соціал-демократична партія Литви" – 13 депутатів;
- Від "Партії свободи" – 10 депутатів;
- Від "Партії праці" – 10 депутатів;
- Від партії "Виборча акція поляків Литви – Союз християнських сімей" – 3 депутати;
- Від "Соціал-демократичної трудової партії" – 3 депутати;
- Від партії "Свобода і справедливість" – 1 депутат.
Окрім того, до Сейму Литви також пройшли 4 незалежних кандидатів.
Реакція президентки Литви
Президентка Литви Даля Грібаускайте заявила, що результати виборів – це найкраще, що могло статися з її країною у такий складний час.
Ми проголосували за майбутнє. Три партії привели до перемоги жінки. У важку хвилину жінки не бояться брати на себе відповідальність. Я сподіваюся на нову політичну культуру, співпрацю і вміння чути іншу думку. І вже точно більше порядності. Менше популістських обіцянок і більше корисної роботи,
– наголосила Грібаускайте.
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Що Кубілюс казав про Україну
- Андрюс Кубілюс започаткував у парламенті ЄС форум для підтримки євроінтеграції країн "Східного партнерства". Серед них є й Україна.
- Кубілюс неодноразово наголошував, що докладе усіх зусиль, аби Україна стала повноцінним членом ЄС.
- Експрем'єр Литви розповідав: "наступне десятиліття буде надважливим і для України, і для країн Східного партнерства. На Заході все більше розумітимуть потребу створення успіху України";