У Литві у другому турі виборів до Сейму 25 жовтня найбільшу кількість голосів набрала опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи". До неї належить союзник України та експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

Переможну фракцію сформують 50 депутатів. Про це повідомляє LRT.

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Які партії також увійдуть до Сейму

Від партії чинного прем'єра Литви Саулюса Скверняліса "Союз селян та зелених Литви" до Сейму увійдуть 32 депутати.

Від партії "Ліберальний рух Литовської Республіки" – 13 депутатів;

Від "Соціал-демократична партія Литви" – 13 депутатів;

Від "Партії свободи" – 10 депутатів;

Від "Партії праці" – 10 депутатів;

Від партії "Виборча акція поляків Литви – Союз християнських сімей" – 3 депутати;

Від "Соціал-демократичної трудової партії" – 3 депутати;

Від партії "Свобода і справедливість" – 1 депутат.

Окрім того, до Сейму Литви також пройшли 4 незалежних кандидатів.

Реакція президентки Литви

Президентка Литви Даля Грібаускайте заявила, що результати виборів – це найкраще, що могло статися з її країною у такий складний час.

Ми проголосували за майбутнє. Три партії привели до перемоги жінки. У важку хвилину жінки не бояться брати на себе відповідальність. Я сподіваюся на нову політичну культуру, співпрацю і вміння чути іншу думку. І вже точно більше порядності. Менше популістських обіцянок і більше корисної роботи,

– наголосила Грібаускайте.

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