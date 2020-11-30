У штабі операції Об'єднаних сил розповіли деталі наступу диверсійно-розвідувальної групи російських військ на Донбасі. Ворог відступив після вогню з української сторони у відповідь.

Про деталі підходу 29 листопада диверсантів до українських позицій та дії підрозділів Збройних сил у відповідь розповів речник ООС Віктор Шубець в ефірі "Громадського радіо".

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Був вогневий контакт, ворог відкрив вогонь по українських військових, ми відкрили вогонь у відповідь, після чого ворог відступив,

– зазначив Шубець.

Він уточнив, що жоден український боєць не постраждав.

За словами речника ООС, військові помітили диверсійно-розвідувальну групу противника, коли вони проводили розвідку поблизу позицій українських підрозділів.

Підходи до українських позицій російські найманці коригували за допомогою безпілотного літального апарата. Однак військовим Об'єднаних сил вдалося його збити.

"Всі дані з безпілотника вивчаються і будуть використані для оцінки дій бойовиків", – додав Шубець.

Нагадаємо, 29 листопада українські військові зірвали спробу диверсантів російських окупантів замінувати українські позиції поблизу Луганського.

Зверніть увагу! На місці відступу диверсійно-розвідувальної групи українські бійці виявили 3 протипіхотні міни МОН-50 та касетний контейнер КСФ-1 з мінами ПФМ-1. Також бойовики залишили бронежилети з позивними "Мартин", "Худий" і "Григор", 2 мішки, бухту кабелю, 4 автоматних магазини, заряджених патронами калібру 5,45 міліметра.