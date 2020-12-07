У мережі оприлюднили відео, на якому провідник потяга Укрзалізниці рубав дрова просто на станції. На підприємстві пояснили, що все через систему опалення.

Навіщо провідник рубав дрова на станції

У потягах встановлена електровугільна система опалення та підігріву води. Про це розповів директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський у фейсбуці.

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Таким чином підігрівають понад 90% вагонів. На станціях відстою є колонки, від яких вагони отримують електроенергію. Однак не на всіх шляхах вистачає електричної потужності. За словами Перцовського, понад 50% ділянок – неелектрифіковані.

Пасажири хочуть, щоб тепло було. Тут на виручку якраз приходить комбінована система – котли всі електровугільні. Ну а дрова використовуються для розпалювання котла або комбінованого кип'ятильника,

– зауважив представник УЗ.

Де Укрзалізниця бере дрова

Перцовський переконує, що компанія отримує деревину, взяту під час санітарної чистки лісів або ж зі списаних вагонів. Однак чоловік зауважив, до якості дров є питання.

Хоча Перцовський зауважив, що відео було записане ще минулого року. Представник відомства додав, що дрова використовуватимуть і в найближчі роки.

Дивіться відео, якпровідник рубає дрова на станції: