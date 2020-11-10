Провокації бойовиків на Приазов’ї: як порушили режим тиші на Донбасі
За добу 9 листопада окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї на Приазов’ї.
Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї
Провокації противник влаштував з населених пунктів Ужівка та Пікузи. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.
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Наші захисники перебували у районі Водяного. Обстріли були неприцільними, отож українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед українських воїнів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками,
– наголосили у штабі ООС.
Зазначимо, що режим тиші діє на Донбасі з 27 липня 2020 року. Російські бойовики його регулярно порушують. Так, внаслідок обстрілів 30 жовтня загинули 2 українських військових.
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