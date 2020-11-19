Кабмін до кінця тижня планує передати до Верховної Ради проєкт держбюджету до другого читання. Раніше голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев висловив припущення, що головний кошторис країни можуть не встигнути розглянути до кінця 2020 року.

Уряд доопрацьовує проєкт бюджету

Наразі уряд завершує роботу над проєктом держбюджету. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Василь Мокан в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Міністр фінансів протягом дня, до та після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проєкту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у Раді,

– сказав Мокан.

Уряд активно веде переговори з МВФ

З Міжнародним валютним фондом узгоджують не лише пункти кошторису країни, а й питання щодо незалежності Нацбанку та низки антикорупційних законопроєктів.

"Це фактично три глобальних питання, які треба буде погодити з МВФ, запропонувати алгоритм розв'язання цих питань, запропонувати проєкти документів і ухвалити бюджет, і виходити на конструктив з приводу отримання траншу", – зауважив парламентар.

Коли можуть ухвалити бюджет-2021

Раніше песимістичні прогнози лунали від голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Данила Гетманцева. Він припустив, що Верховна Рада не встигне проголосувати за проєкт держбюджету-2021 не лише до 1 грудня, а й взагалі до кінця 2020 року.

Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук припускала, що, швидше за все, головним кошторисом країни парламентарі займуться всередині грудня.

Що відомо про держбюджет-2021? Проєкт держбюджету уряд затвердив ще у вересні. 6 листопада Верховна Рада підтримала документ у першому читанні. Тепер оновлений проєкт кошторису Кабмін має знову передати Раді. Проєкт держбюджету уряд затвердив ще у вересні. 6 листопада Верховна Рада підтримала документ у першому читанні. Тепер оновлений проєкт кошторису Кабмін має знову передати Раді.



Головне про держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу