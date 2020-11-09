Авторка і ведуча 24 каналу Мар'яна Романяк створила проєкт "Рідні" разом з однойменним благодійним фондом. Від початку в них була одна мета – зробити так, щоб українці більше цікавились усиновленням, адже досі ця тема в суспільстві – табу. В Україні немає звичаю розповідати про те, що дитину взяли з сиротинця – все через страх осуду і нерозуміння.

Саме тому для команди було непросто знайти героїв програми, які б відверто на всю країну поділилися дуже особистим досвідом. Однак це вдалось зробити, для проєкту 24 каналу знайшли 10 особливих щасливих історій, які змінили життя людей.

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Мар'яна Романяк розповіла, що під час зйомки та монтажу програм іноді було важко стримували сльози. Все через те, що теми дуже важливі. "Іноді копаєшся в таких глибинах душі людей і говориш з ними про те, про що вони не говорили ніколи. В Україні існує таємниця усиновлення, тому ми чітко знали, що не всі герої будуть готові говорити про те, що вони усиновили дітей", – зазначила авторка.

Ми дуже важко шукали наших перших героїв. Навіть був момент, що ми думали, що ця програма не вийде в ефір, тому що ми з командою постійно отримували відмови,

– заявила Романяк.

Перший сезон проєкту "Рідні" розпочався з дивовижної історії – у пари був діагноз "безпліддя", однак після всиновлення жінка завагітніла, у них з'явилась 2 дитина.

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Далі були ще 9 особистих щасливих історій, якими герої проєкту поділилися з усією країною. Їхній приклад надихав українців, які думали про усиновлення, але вагалися.



Злата та Лука Шміліховські – герої першого випуску проєкту / Фото з сімейного архіву

Проєкт допоміг деяким дітям знайти батьків

Наприкінці кожної програми були історії вихованців сиротинців, які, як і всі діти, мріють, люблять цукерки, іноді бешкетують та понад усе на світі прагнуть опинитись в обіймах своїх тата й мами. По завершенню проєкту 2 дітей з сиротинців на Львівщині знайшли свої родини.

За весь період ми отримали приблизно 100 дзвінків. Зараз ми супроводжуємо 5 сімей на шляху до усиновлення, яким надаємо інформаційну і психологічну підтримку. Віримо, що завдяки нашим спільним зусиллям кожна дитина зможе знайти своїх батьків, а батьки – свою дитину,

– сказала представниця фонду "Рідні" Марта Красногор.

В Україні понад 6 тисяч дітей досі не мають своєї родини. Мар'яна Романяк зізналася, що її мрія – аби не було сиріт.

Люди можуть стати наставниками

Підготовчим кроком до усиновлення вона вважає наставництво. "Будь-хто може стати наставником для дитини. Для цього потрібно небагато. Ви проходите певний курс навчання, підписуєте договір і стаєте наставником для однієї дитини з інтернату. Це означає, що раз в тиждень ви приходите на годину до дитини", – зауважила Романяк.



Мар'яна Романяк / Фото Тарас Розумович

Наставник та дитина можуть разом вивчати англійську, інші уроки, займатися малюванням, говорити про книги чи просто спілкуватися. У такий спосіб дитині приділяють час, знання, допомагають обрати майбутню професію.

Дітям потрібна ця соціалізація,

– пояснила авторка проєкту.

Команда проєкту "Рідні" готує новий сезон і розповість нові щасливі історії всиновлення.

Важливо! Переглянути кожен випуск проєкту "Рідні" про щасливі історії усиновлення можна за посиланням.