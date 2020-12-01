У Центрі протидії корупції розкритикували законопроєкт щодо відновлення відповідальності за брехню в декларації, який напрацювала робоча група Верховної Ради. Згідно з документом, депутати пропонують лише штрафи та громадські роботи.

Ніхто не хоче себе підводити під в'язницю. Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу.

До теми У в'язницю їх не посадять: як депутатів "каратимуть" за брехню в деклараціях

Розквітання корупції

За його словами, з тими покараннями, які пропонує робоча група, корупція розквітне з новою силою.

Те, що вони пропонують зараз – це не просто вбивство системи контролю над статками посадовців. Це насмішка над справедливістю,

– зазначив Шабунін.

Тепер ніхто нічого не боїться

На думку експерта, тепер ніхто з депутатів не боятиметься приховувати свої незаконно зароблені мільйони. Адже навіщо це робити, якщо максимальне покарання – це штраф.

Позбавлення та обмеження волі

Він відзначив, що юридично є велика різниця між позбавленням та обмеженням волі:

позбавлення волі – це в'язниця;

обмеження волі – це життя в гуртожитку з правом відлучатися за дозволом керівництва та користуватися гаджетами.

Зазначимо! Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада може розглянути законопроєкт про відповідальність за недостовірні дані у деклараціях вже цього тижня.

Шабунін ствердив, що робоча група повинна була працювати публічно: залучати до обговорень експертів. Натомість вона працювала закрито, аби затягнути процес.

Ще рік брехні

"Якщо до кінця 2020 року не відновлять кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, то депутати та інші посадовці отримають ще рік можливості постійно брехати", – також наголосив очільник Центру протидії корупції.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський наполягає на встановленні суворої кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Детальніше про конституційну кризу в Україні читайте тут.