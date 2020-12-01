Це насмішка над справедливістю, – Шабунін про депутатський законопроєкт щодо брехні в декларації
У Центрі протидії корупції розкритикували законопроєкт щодо відновлення відповідальності за брехню в декларації, який напрацювала робоча група Верховної Ради. Згідно з документом, депутати пропонують лише штрафи та громадські роботи.
Ніхто не хоче себе підводити під в'язницю. Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу.
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Розквітання корупції
За його словами, з тими покараннями, які пропонує робоча група, корупція розквітне з новою силою.
Те, що вони пропонують зараз – це не просто вбивство системи контролю над статками посадовців. Це насмішка над справедливістю,
– зазначив Шабунін.
Тепер ніхто нічого не боїться
На думку експерта, тепер ніхто з депутатів не боятиметься приховувати свої незаконно зароблені мільйони. Адже навіщо це робити, якщо максимальне покарання – це штраф.
Позбавлення та обмеження волі
Він відзначив, що юридично є велика різниця між позбавленням та обмеженням волі:
- позбавлення волі – це в'язниця;
- обмеження волі – це життя в гуртожитку з правом відлучатися за дозволом керівництва та користуватися гаджетами.
Шабунін ствердив, що робоча група повинна була працювати публічно: залучати до обговорень експертів. Натомість вона працювала закрито, аби затягнути процес.
Ще рік брехні
"Якщо до кінця 2020 року не відновлять кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, то депутати та інші посадовці отримають ще рік можливості постійно брехати", – також наголосив очільник Центру протидії корупції.
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