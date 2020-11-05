Близько 2 тисяч гривень на місяць достатньо, щоб прожити в Україні за законом. Ця цифра є суттєво заниженою. Яким буде прожитковий мінімум у 2021 та чи зміниться його формування?

Прожитковий мінімум у 2021

З 1 грудня прожитковий мінімум зросте з подальшими змінами у липні 2021 та грудні 2021. Відповідні цифри заклали у державному бюджеті-2021, який прийняли у першому читанні на засіданні Ради 5 листопада. За відповідне рішення проголосували 275 парламентарів, повідомляє 24 канал.

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Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020:

Для дітей віком до 6 років – 1 921 гривня;

Для дітей віком 6 – 18 років – 2 395 гривень;

Для працездатних осіб – 2 270 гривень;

Для осіб, які втратили працездатність – 1 769 гривень;

Загалом – 2 189 гривень.

Яким буде прожитковий мінімум з липня 2021:

Для дітей віком до 6 років – 2 013 гривень;

Для дітей віком 6 – 18 років – 2 510 гривень;

Для працездатних осіб – 2 379 гривень;

Для осіб, які втратили працездатність – 1 854 гривні;

Загалом – 2 294 гривні.

Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2021:

Для дітей віком до 6 років – 2 100 гривень;

Для дітей віком 6 – 18 років – 2 618 гривень;

Для працездатних осіб – 2 481 гривня;

Для осіб, які втратили працездатність – 1 934 гривні;

Загалом – 2 393 гривні.

Який прожитковий мінімум є зараз

Наразі прожитковий рівень – це 2 118 гривень, а з 1 грудня його піднімуть до 2 189 гривень.

Чому прожитковий мінімум не відповідає дійсності

Прожитковий мінімум в Україні занижений. Він не передбачає реальних потреб людей на одяг, транспорт, засоби гігієни, не кажучи вже про оренду житла та сплату комунальних послуг. Його вистачає хіба що на харчування і то не завжди.

Прожитковий мінімум в Україні став низьким стандартом якості життя, оскільки внаслідок заниження його розмірів були встановлені низькі розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних виплат,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №3515.

В Україні існує ще поняття "фактичний прожитковий мінімум", який щомісяця визначає Міністерство соціальної політики. У липні 2020 фактичний прожитковий мінімум становив 3 895 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 466 гривень), для дітей віком до 6 років – 3 620 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 435 гривень, для працездатних осіб – 4 068 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 5 054 гривень), для осіб, які втратили працездатність, – 3 267 гривень.

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Що залежить від прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум – це основа, від якої відштовхуються при формуванні розміру пенсій, стипендій, мінімальних зарплат та соціальних виплат. Зрозуміло, що коли занижений прожитковий мінімум, то і інші виплати занижені також.

Справедливий прожитковий мінімум зробить роботу в державній службі більш конкурентоспроможною на ринку праці, адже зарплати у держсекторі відносно низькі, оскільки формуються з урахуванням прожиткового мінімуму.

На що та як впливає прожитковий мінімум

Мінімальна пенсія за віком – це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

за віком – це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Поріг на отримання податкової соціальної пільги – 1,4 прожиткових мінімуми;

Базова податкова соціальна пільга – половина прожиткового мінімуму;

– половина прожиткового мінімуму; Допомога на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування – 2,5 прожиткові мінімуми;

, над якими встановлено опіку чи піклування – 2,5 прожиткові мінімуми; Допомога одиноким матерям – різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї;

– різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї; Поріг оподаткування пенсій – 10 прожиткових мінімумів (при перевищенні порогу оподатковується сума перевищення);

– 10 прожиткових мінімумів (при перевищенні порогу оподатковується сума перевищення); Розмір нецільової благодійної допомоги від благодійника, яка підлягає декларуванню – 1,4 прожиткових мінімуми;

від благодійника, яка підлягає декларуванню – 1,4 прожиткових мінімуми; Сума боргу по цивільноправовим договорам, яка підлягає декларуванню – половина прожиткового мінімуму;

по цивільноправовим договорам, яка підлягає декларуванню – половина прожиткового мінімуму; Гарантований розмір аліментів – 50% прожиткового мінімуму;

– 50% прожиткового мінімуму; Рекомендований розмір аліментів – 100% прожиткового мінімуму;

– 100% прожиткового мінімуму; Пенсія по втраті годувальника – на одну дитину померлого годувальника – 100% прожиткового мінімуму, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%;

– на одну дитину померлого годувальника – 100% прожиткового мінімуму, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%; Єдиний податок 1 група (10% прожиткового мінімуму працездатної людини) – це один з небагатьох випадків, коли підняття прожиткового мінімуму не на руку населенню, адже в такому випадку збільшиться розмір податків ФОПів на першій групі;

(10% прожиткового мінімуму працездатної людини) – це один з небагатьох випадків, коли підняття прожиткового мінімуму не на руку населенню, адже в такому випадку збільшиться розмір податків ФОПів на першій групі; Деякі штрафи прив'язані до прожиткового мінімуму.

Як зміниться мінімальна пенсія

Зараз мінімальна пенсія за віком становить 1 712 гривень. У грудні її піднімуть до 1 769 гривень.

З 1 липня наступного року мінімальну пенсію можуть підняти до 1 854 гривень, а з 1 грудня 2021 – до 1 934 гривень.

Як зміниться мінімальна зарплата

У 2021 році також зросте розмір мінімальної зарплати – до 6 тисяч у січні та 6,5 тисяч у липні. Проте завдяки підвищенню прожиткового мінімуму, підвищення можуть відчути багато працівників держсектору, в якому заробітні плати формуються на основі прожиткового мінімуму.

Альтернативний прожитковий мінімум

Ще у травні в Україні профільний комітет зареєстрував законопроєкт №3515, який передбачає нове формування прожиткового мінімуму та його підвищення.

Прожитковий мінімум має бути щонайменше 40-50% від розміру середньої зарплати. Тобто у 2021 – це щонайменше 40% від середньої зарплати за 2019 з урахуванням прогнозованої інфляції за 2020.

Законопроєктом передбачають, що у 2021 році прожитковий мінімум становитиме не менше 40% від середньої зарплати й щороку цей відсоток зростатиме на 1 пункт, допоки у 2031 не досягне не менше 50% від середньої зарплати.

Розрахуємо приблизно як збільшиться прожитковий мінімум у 2021. У 2019 році середня зарплата була 9 205 гривень. Припустимо, що рівень інфляції у 2020 буде на рівні 5,9% (це новий прогноз від Кабміну). В такому випадку на 2021 прожитковий мінімум зафіксують на рівні 3 900. Це майже вдвічі більше, ніж зараз.

Як зміниться розрахунок мінімальної пенсії

Наразі мінімальна пенсія дорівнює 100% прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб – 1 638 гривень. Проте за умови прийняття законопроєкту мінімальні пенсії не збільшаться у два рази.

У законопроєкті вказали, що у 2021 при формуванні розміру пенсій врахують 44% прожиткового мінімуму і щороку цей відсоток збільшуватимуть на 2 допоки у 2041 мінімальна пенсія не становитиме всі 100% від прожиткового мінімуму.

Як зміниться розмір соцвиплат

У законопроєкті пропонують не змінювати формування розміру соцвиплат малозабезпеченим. Їх розмір формуватимуть у щорічному держбюджеті. Таким чином, цей законопроєкт не вплине на розмір соціальних виплат малозабезпеченому населенню.

Це також стосується штрафів.

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Як зміниться посадовий оклад

У законопроєкті пропонують змінити підхід до встановлення розмірів посадових окладів, а саме не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників. Його пропонують затверджувати щороку у держбюджеті.