Прокурори Автономної Республіки Крим 5 листопада наблизили винесення вироків для так званих "суддів" незаконно створеного "Євпаторійського міського суду" півострова. Колаборантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

"Судді", які перейшли на сторону окупантів, сприяли зміцненню влади країни-агресора в Криму, повідомили у прокуратурі. Вони реалізовували політику РФ щодо витіснення місцевого населення та заміщення його на росіян.

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За даними слідства, "судді" винесли щонайменше 40 рішень про депортацію громадян України з півострова.

Воєнний злочин

Колаборантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, що вважається воєнним злочином. Згідно із міжнародним законодавством, термінів позовної давності такі правопорушення не мають.

Крім вчинення злочинів, описаних у Кримінальному кодексі України, "суддів" підозрюють у порушеннях норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Як покарають "суддів"

Якщо провину колаборантів визнають у суді, їм загрожує від 8 до 12 років тюрми. Втім, для того, щоб вони були покарані реально, а не умовно, їх ще треба затримати. Наразі всі підозрювані оголошені у розшук.