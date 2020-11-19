Укрзалізниця запропонувала нову послугу для пасажирів – проїзд у вагоні-салоні. VIP-вагон обладнаний кухнею, великим залом, просторим спальним купе тощо. Послуга недешева та дорівнює вартості проїзду 11 дорослих в люкс-вагонах, а це близько 14 тисяч гривень. Усе б нічого, та стиль, в якому оформлені вагони, викликав суперечливі думки у користувачів соцмереж.

Річ у тім, що дизайнери спромоглися фактично поєднати непоєднуване: важкі театральні люстри, ліпка із позолотою на стінах, чорні шкіряні крісла. У соцмережах відверто кепкують із такого оформлення вагонів і називають це "пшонкастайлом" і повним несмаком, інформує 24 канал.

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Вагон-салон є справжнім готелем на колесах, який облаштований кухнею, великою залою та просторим спальним купе. Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю та електроплитою. Велику залу облаштовано м’яким куточком, комп’ютером, аудіо- та відеотехнікою. У спальному купе є ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер, ванна кімната. Кількість спальних місць становить від 5 до 11,

– розповідають в Укрзалізниці.

Замовити послугу просять завчасно – не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда. Для мандрівки у такого вагоні слід подати письмову заявку. У ній вказати такі відомості, як дата відправлення поїзда, станція відправлення та станція призначення, проїзд у напрямку "туди", "зворотно" або "туди і назад".

VIP-вагони Укрзалізниці / Фото пресслужба перевізника

Як реагують соцмережі

Світлини з VIP-вагонів миттєво кинулись коментувати користувачі соцмереж. Вони називають стиль, у якому вони оформлені, "пшонкастайлом" та жартують, що таким чином Янукович перевозить свій будинок з Ростова.

Що таке "пшонкастайл"? Це жартівлива назва інтер’єру, в якому поєднуються немислиме багатство з неймовірним несмаком. Назва пішла від прізвища колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки. Саме після його втечі з України після Революції Гідності українці змогли ознайомитись з інтер’єром його будинку та, власне, вигадати новий напрям у дизайні інтер’єрів.



Реакція соцмереж / Скриншот



Як реагують соцмережі на VIP-вагони Укрзалізниці / Скриншот

Як українці реагують на нові вагони-салони Укрзалізниці (орфографія збережена):