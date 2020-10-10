Світовий день ментального здоров'я зовсім інший у 2020. Пандемія COVID-19 суттєво поглиблює глобальну кризу ментального здоров'я, яка розпочалася вже задовго до цього.

Занепокоєння, невизначеність, тривожність, страх перед майбутнім, сильне емоційне та фізичне вигорання медиків – це лише кілька наслідків, які ми спостерігаємо вже сьогодні, і скоріше за все будемо довго з ними розбиратися.

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До Світового дня ментального здоров'я

Саме тому треба зібрати сили в кулак і розпочати ретельніше піклуватися про своє ментальне здоров'я! І ми знаємо з чого варто розпочати, якщо ви ще цього не зробили.

Уже рік команда спецпроєкт "Психея" створює контент, присвячений піклуванню про себе та тому, як відновити емоційний баланс, а також розповідає, якими бувають психічні розлади та як вони лікуються.

До Світового дня ментального здоров'я і (і свого Дня народження) команда проєкту зробила дуже корисну та практичну підбірку матеріалів, які допоможуть вам краще орієнтуватися в темі ментального здоров'я та психічних розладів. Обов'язково почитайте, збережіть собі та поділіться з іншими.

Цей випуск – своєрідна мапа з текстів, яку ви можете поширювати серед друзів та близьких, які потребують якісних матеріалів про ментальне здоров'я. У ньому йдеться про надання першої психологічної допомоги людям поруч, особисту психогігієну, вибір фахівців з ментального здоров'я, види терапії, секрети побудови здорових стосунків з іншими людьми та окремо просто і зрозуміло описані різні види психічних розладів.

Візьміть на озброєння кілька корисних для вас матеріалів, і будьте уважні до себе та інших!

Подумайте про близьких

Якщо ви помітили, що ваші близькі чи знайомі відчувають надмірну тривожність, ізолюються, зневірені або ж відчувають за щось провину – неодмінно поговоріть з ними! Дізнайтесь якомога більше деталей про їхній стан та запропонуйте допомогу. Найкраще рішення – звернутись до фахівця. Він може допомогти зрозуміти суть проблеми і зорієнтувати, як діяти далі.

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Якщо ж відчуваєте, що самі втрачаєте рівновагу та багато стресуєте – не ігноруйте ці відчуття, а поділіться своїми переживаннями також для початку з близькою вам людиною. Це перший та важливий крок в подоланні проблеми.

Запобігання проблемам з ментальним здоров'ям починається з їхнього кращого розуміння. Так можемо якнайкраще підготуватися до майбутніх викликів! І пам'ятайте, що все буде добре.