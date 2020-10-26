Психологічний тиск провокує режим Лукашенка на помилки, – білоруський аналітик
У Білорусі почалися страйки на заводах, протестують студенти та школярі. Адже в ніч на 26 жовтня закінчився строк ультиматуму, який Олександру Лукашенку висунула опозиціонерка Світлана Тихановська.
Проте очікувати, що загальнонаціональний страйк розпочнеться вже зараз, було б настільки оптимістично, як і сподіватися, що Лукашенко піде у відставку. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу розповів Вадим Можейко – аналітик білоруського Інституту соціологічних досліджень.
До теми У Білорусі до страйку долучилися школярі та вчителі: силовики готові до затримань
За його словами, насамперед зараз здійснюється не економічний, а психологічний тиск на білоруську владу. Саме цього люди й очікували від Світлани Тихановської.
"Люди мобілізовані. Звісно, ще не до загальнонаціонального страйку, але набагато більше, ніж можна було очікувати. Ми бачимо прояви страйку на підприємствах. Бачимо як об'єднуються студенти, навіть в школах та гімназіях бачимо страйки", – зауважив аналітик.
Можейко наголосив, що психологічний тиск на владу, зокрема, провокує її на помилку. Першої з них режим Лукашенка припустився, коли до однієї з гімназій, яка страйкує, приїжджали автозаки та затримували ледь не школярів.
"Звісно, що з боку влади це абсолютно абсурдний хід. Адже іміджеві втрати від таких затримань набагато більші, ніж якась реальна шкода, яку міг би спричинити страйк школярів", – підкреслив він.
Що відомо про ультиматум Тихановської
- 13 жовтня Світлана Тихановська висунула ультиматум, де вимагала від Лукашенка піти у відставку, а також відпустити політв'язнів та припинити насильство.
- Вона наголошувала, якщо вимоги не будуть виконані до 25 жовтня, на страйки вийдуть всі підприємства, будуть заблоковані дороги та припинена будь-яка торгівля.
- Напередодні очільник Міністерства внутрішніх справ Білорусі пригрозив, що у разі необхідності силовики застосують вогнепальну зброю.
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