У Білорусі почалися страйки на заводах, протестують студенти та школярі. Адже в ніч на 26 жовтня закінчився строк ультиматуму, який Олександру Лукашенку висунула опозиціонерка Світлана Тихановська.

Проте очікувати, що загальнонаціональний страйк розпочнеться вже зараз, було б настільки оптимістично, як і сподіватися, що Лукашенко піде у відставку. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу розповів Вадим Можейко – аналітик білоруського Інституту соціологічних досліджень.

До теми У Білорусі до страйку долучилися школярі та вчителі: силовики готові до затримань

За його словами, насамперед зараз здійснюється не економічний, а психологічний тиск на білоруську владу. Саме цього люди й очікували від Світлани Тихановської.

"Люди мобілізовані. Звісно, ще не до загальнонаціонального страйку, але набагато більше, ніж можна було очікувати. Ми бачимо прояви страйку на підприємствах. Бачимо як об'єднуються студенти, навіть в школах та гімназіях бачимо страйки", – зауважив аналітик.

Довідка. 26 жовтня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. До нього долучилися студенти та навіть школярі. Працівники багатьох підприємств не вийшли на роботу.

Можейко наголосив, що психологічний тиск на владу, зокрема, провокує її на помилку. Першої з них режим Лукашенка припустився, коли до однієї з гімназій, яка страйкує, приїжджали автозаки та затримували ледь не школярів.

"Звісно, що з боку влади це абсолютно абсурдний хід. Адже іміджеві втрати від таких затримань набагато більші, ніж якась реальна шкода, яку міг би спричинити страйк школярів", – підкреслив він.

Що відомо про ультиматум Тихановської

13 жовтня Світлана Тихановська висунула ультиматум, де вимагала від Лукашенка піти у відставку, а також відпустити політв'язнів та припинити насильство.

Вона наголошувала, якщо вимоги не будуть виконані до 25 жовтня, на страйки вийдуть всі підприємства, будуть заблоковані дороги та припинена будь-яка торгівля.

Напередодні очільник Міністерства внутрішніх справ Білорусі пригрозив, що у разі необхідності силовики застосують вогнепальну зброю.

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