Щороку у Новій Зеландії проводять конкурс птахів. Мета його – привернути увагу до пташиних проблем, головна з яких – 80% місцевих видів перебувають під загрозою вимирання. У 2020 році птахом року став папуга какапо.

У 2020 птахом року став какапо. Це єдиний вид папуг, якого еволюція позбавила здатності літати. Натомість птах розвинув інші властивості – від хижаків какапо захищається тим, що прикидається кущем.

Про все це розповіли на порталі birdoftheyear.

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Ще одна родзинка какапо – запах: він дуже приємний для людей, схожий на запах "мускусних ефірних олій Близького Сходу", а ще й на запах "смоли та дерева, наче зі старого футляру".

До слова, какапо – велетні серед папуг. Вони важать від 2 до 4 кілограмів, а завдовжки досягають 60 сантиметрів.

У Новій Зеландії їм майже нічого не загрожувало – поки там не з'явилися європейці, щурі й кішки. Тепер усі какапо у країні під суворим обліком, їх усього 213.

Какапо – птах 2020 року у Новій Зеландії: милі фото

Зауважимо, як розповіли у CNN, для Нової Зеландії вибори птаха року – дуже серйозна подія, яку порівнюють із виборами політичними.

Політики та зірки публічно підтримують своїх кандидатів, влаштовують акції, і навіть фальсифікації. Зокрема, у 2020 хтось з однієї IP-адреси проголосував за плямистого ківі 1500 разів.



Пінгвін прекрасний – птаха року Нової Зеландії у 2019 / Фото wikimedia

У 2019 році, нагадаємо, птахом року став пінгвін прекрасний (хойхо, або пінгвін жовтоокий). За цим посиланням можна подивитися інших переможців минулих років.

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