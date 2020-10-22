Державна митна служба повідомила про звільнення керівника Одеської митниці Дениса Пудрика, який виконував ці обов'язки з 21 серпня. Мовляв, за два місяці на посаді він показав негативний результат. Пудрика, нагадаємо, люстрували у 2014, але поновили рішенням суду у 2020 році.

Пудрика звільнили з Одеської митниці після двох місяців роботи Виконувач обов'язків начальника Одеської митниці Денис Пудрик із 21 жовтня більше ці обов'язки не виконує. На посаді Пудрик пробув тільки два місяці. Про це розповіли у пресслужбі Державної митної служби. Читайте також Списки люстрованих чиновників переглянуть: Мін'юст планує створити спеціальну комісію Причиною усунення Пудрика від керівництва регіональною митницею стали негативні результати роботи. У повідомленні ДМС мовиться: На Одеській митниці зафіксували "численні випадки заниження вартості імпортованих товарів"; тільки за 17 днів жовтня зниження сягнуло 15%.

Саме через це державний бюджет недоотримав "законні платежі", які є "індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи". Державна митна служба тепер здійснить повний аудит Одеської митниці. Результати ж аудиту опублікує після його завершення. Люстрований – поновлений – звільнений: коротко про Дениса Пудрика Денис Пудрик за час професійної діяльності з 1998 року працював на 12 різних митницях (зокрема, очолював Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську, Львівську і Кримську митниці).

Після Революції Гідності його люстрували, адже митницями він керував і за режиму Януковича. Однак у 2020 рішенням суду Пудрика поновили, ба ще й присудили компенсацію у 700 тисяч гривень.

Денис Пудрик очолив Одеську митницю наприкінці серпня 2020. Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що до професійних якостей Пудрика під час співбесіди питань не виникло.

Як писав журналіст Дмитро Гнап, Денис Пудрик є зятем Сергія Куніцина – політика, який за Кучми був прем'єром Криму, потім нардепом у БПП, а потім і головою Ради ветеранів при Зеленському і радником Єрмака.

У декларації Пудрика містяться чималі статки – 4 квартири у Києві, Криму, Донецьку та Туреччині; 4 автомобілі; 4 коштовні годинники. Зверніть увагу Митники на Луганщині брали хабарі на 5 мільйонів щороку: СБУ викрила схему