Сутички спалахнули 15 листопада на пункті пропуску між так званою "Придністровської молдавською республікою" та Молдовою. Активісти розповідають про організоване підвезення виборців на дільниці для голосування на президентських виборах.

Конфлікти спалахнули, зокрема, на пункті пропуску "Варниця – Бендери". Про це повідомляє Point.md.

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Люди з так званої "Придністровської молдавської республіки" проходять контрольно-пропускний пункт пішки, на таксі та автобусах.

Там також зібралися активісти, які намагаються перешкоджати організованому підвезенню громадян з Придністров’я у Бендери. Активісти записують номери автомобілів, аби переконатися, що автівки не проїжджали через КПП 2 – 3 рази.

Через це на пункті пропуску відбуваються сутички. В одну із них довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між групами, які конфліктували.

До слова, за інформацією ЦВК Молдови, вже 10 тисяч людей з так званої "ПМР" проголосували на виборах президента Молдови.

Сутички на пункті пропуску Молдови з Придністров'ям: Фото Point.md

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