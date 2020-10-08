У Москві затримали учасників Pussy Riot, які привітали Володимира Путіна з днем народження, вивісивши веселкові прапори ЛГБТ на будівлях ФСБ, мінкульту й адміністрації президента.

Двох активістів із Pussy Riot, які брали участь в акції "до дня народження Путіна" вже затримали. Це Василь Андріанов та Єлизавета Дідеріх. Про це "Дождю" розповіла членкиня Pussy Riot Марія Альохіна.

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Затримали учасників Pussy Riot люди, які називали себе співробітниками карного розшуку. Затриманих же начебто відвезли у відділення поліції.



До ще одного учасника акції Олександра Софєєва та до матері Марії Альохіною приходили в гості люди в камуфляжній формі. Про наслідки гостин наразі невідомо.

Що стало причиною затримання учасників Pussy Riot у Росії

7 жовтня Путіну виповнилося 68. З такої нагоди не змовчали й учасники Pussy Riot (це російський феміністичний музичний гурт, відомий понад музику епатажними громадськими акціями).

Активісти вивісили веселкові прапори ЛГБТ на кількох адміністративних будівлях у Москві (ФСБ, мінкульту, адміністрації президента, верховного суду, поліції), і у такий спосіб привітали Володимира Путіна зі святом.

На сторінці Pussy Riot у фейсбуці вибір подарунка пояснили так:

Веселкові прапори вивісили як символ втраченої любові та свободи в Росії, де влада публічно заявляє, що проблем у ЛГБТ в країні немає, та чинить при цьому моторошно гомофобні речі.

Згадати хоча б нерозслідувані вбивства і викрадення геїв, лесбійок та транссексуалів у Чечні, або неадекватні рекламні відео під час кампанії про зміни до конституції, які цілком викривлено показували одностатеві сім'ї.

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