В американському штаті Юта, у пустелі знайшли металевий моноліт невідомого походження. Його випадково помітив пілот гелікоптера.

В американській пустелі знайшли дивний моноліт

Представники служби охорони дикої природи, підраховуючи овець у віддаленому південно-східному районі штату Юта, помітили незвичайний об'єкт. Про це повідомляє ВВС.

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За їхніми словами, металевий моноліт був наче вкопаний у землю поміж скель. Водночас жодних ознак того, що хтось його встановив, не виявили.

Висота знахідки – 3,6 метра.

Це найдивніше, що мені траплялося там за всі роки польотів,

– розповів пілот Брет Гатчінгс.

Що це може бути: версії

Гатчінгс був одним із перших, хто побачив моноліт. Чоловік припустив, металевий моноліт, можливо, встановив "якийсь художник нової хвилі" або шанувальник культового фільму "Космічна одіссея" режисера Стенлі Кубрика.

У Департаменті авіабезпеки кажуть, що встановлювати щось, зокрема, об'єкти мистецтва, на федеральній землі без дозволу незаконно – "хай з якої ви планети".

Там також наголосили, що не повідомлятимуть точні координати об'єкта. Адже бояться, що дослідники можуть спробувати його віднайти і у результаті заблукають.

Для з'ясування на місце скерують спеціальну дослідницьку групу. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за встановлення конструкції.

Зверніть увагу! Американець Форест Фенн, який колекціонує твори мистецтв, понад 10 років тому заховав у Скелястих горах скарб вартістю в 1 мільйон доларів. 89-річний чоловік написав вірш із підказками про розташування скарбу і чекав поки хтось його знайде. У червні 2020 року така людина знайшлася.



У США знайшли загадковий металевий моноліт / Фото Utah Department of Public Safety

У пустелі Юти випадково знайшли дивний моноліт: дивіться відео

Моноліт знайшли у пустелі штату Юта: дивіться карту