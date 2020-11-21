Російська Федерація має нестримне бажання нести свій "руській мір" усьому світові та впливати на долю народів. Водночас чималий відсоток росіян живе за межею бідності. І замість того, аби розв'язувати нагальні питання всередині країни, Володимир Путін взявся будувати військові бази в різних точках земної кулі.

Де у світі вже є російські військові бази, та як це впливає на Україну – читайте в матеріалі 24 каналу.

Африка

Свою першу військову базу в Африці Росія планує створити на південному узбережжі Червоного моря. Відповідну угоду російський уряд уклав з перехідною суданською владою.

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В порту Судан створять логістичний центр, в якому працюватимуть 300 російських солдатів. На базі зможуть приймати 4 військові кораблі ВМС Росії, включаючи їй ті, які мають ядерну енергетичну установку. Судан безкоштовно надасть Росії територію біля порту для створення бази. Натомість росіяни безоплатно поставлять суданцям зброю та устаткування для повітряної бази. За попередньою угодою, Росія зможе користуватися базою 25 років.

Республіка Судан висловлює згоду Російській Федерації на створення і розміщення на території Республіки Судан пункту матеріально-технічного забезпечення, а також розвиток і модернізацію його інфраструктури для здійснення ремонту, поповнення запасів та відпочинку членів екіпажів військових кораблів Російської Федерації,

– мовиться у постанові Уряду Російської Федерації.

В Москві вже навіть озвучили строки створення військової бази в Африці – 3 – 4 місяці.

Південний Кавказ

Не барився Кремль і з перекиданням своїх солдатів до іншого неспокійного регіону світу – південного Кавказу. Вірменія та Азербайджан за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі у ніч проти 10 листопада. А вже 11 листопада Москва направила в регіон літаки зі своїми солдатами та військовою технікою. У Кремлі наполягали – ця місія виключно миротворча. Але нещодавно журналісти побачили там російські системи залпового вогню "Град" та танк.



Російська техніка у Нагірному Карабасі / Фото Міноборони Росії



Військові машини у регіоні / Фото Міноборони Росії

Сирія

Поки в міноборони Росії не пояснили, навіщо їхнім миротворцям системи залпового вогню і танки в регіоні. А от до Сирії Кремль не відправляв "Градів". Туди у 2015 році направили військову авіацію для надання допомоги диктаторському режиму Башара Асада. Сирійське повстання придушили, але російські солдати з сирійської землі не пішли. Москва домовилася з Дамаском про базування своїх військ на авіабазі Хмеймім на безстроковій основі.

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Цілі РФ

Створюючи військові бази за кордоном Росія переслідує відразу кілька цілей. У випадку Сирії:

це підтримання диктаторського режиму Асада , вигідного Кремлю;

, вигідного Кремлю; можливість протиставити базам НАТО в Середземному морі свої кораблі в сирійському порті Тартус та військову авіацію в Хмеймімі;

в сирійському порті Тартус та військову авіацію в Хмеймімі; для російських олігархів – це можливість отримати доступ до газових і нафтових родовищ на Сході Сирії.

В Судані теж є багаті нафтові поклади, а також родовища рідкісних металів, які цікавлять наближених до Кремля олігархів. А донедавна країною керував диктатор Омар аль-Башир, якого підтримував Путін. Саме він запропонував очільнику Кремля створити військову базу в Судані. Але у 2019 році Омара аль-Башира скинули внаслідок військового перевороту. Та Росія не відмовилася від ідеї мати свою військову базу в Червоному морі.



Омар аль-Башир на зустрічі з Путіним / Фото ТАСС

"Росія намагається розширити свій політичний вплив на міжнародній арені і тому вона заходить в такі самі болючі, ключові точки", – розповів військовий експерт Олег Жданов.

Стратегічне положення порту Судан на Червоному морі дозволить Росії частково впливати на курсування судів в регіоні. А тут пролягають важливі торгові шляхи між Європою і країнами Близького Сходу. Зокрема через Червоне море до європейських країн потрапляє близькосхідна нафта.

Що це означає для України

Парадоксально та всі спроби Росії розширити свою військову присутність за кордоном можуть бути на руку Україні.

Для України – це позитивний розвиток подій, оскільки Росія звертає свою увагу не на наш напрямок і дає нам ще трохи часу для того, щоби розвиватися і посилювати свої збройні сили, свою економіку і рухатися в правильному напрямку,

– зазначив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

Важливо у такій ситуації, аби українська влада не згаяла цей час і змогла належним чином підготуватися до ймовірних нових спроб Росії розхитати ситуацію на європейському напрямку – в Україні.