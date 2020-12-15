Путін керує цією ситуацією, – Навальний про отруєння
Опозиціонер Олексій Навальний впевнений, що замах на нього санкціонував президент Росії Володимир Путін. За словами Навального, його отруєння – це чітко спланована операція.
ФБР здійснила замах як державне замовлення. Про це Навальний заявив в ефірі "Ехо Москви".
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У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією. Ми тут бачимо операцію довжиною майже 4 роки, до якої залучені десятки людей, зокрема, кілька генералів ФСБ,
– наголосив Навальний.
Опозиціонер зауважив, що очільник ФСБ Олександр Бортніков ніколи б не зважився на це без наказу президента Путіна. Своє отруєння Навальний назвав "справжнім терористичним актом за кримінальним кодексом".
Окрім того, журналісти стверджують, що отруєння Навального у Томську – це друга спроба отруїти політика "Новачком".
У липні 2020 року внаслідок отруєння постраждала дружина опозиціонера, Юлія Навальна. Однак вона отримала суттєво меншу дозу отрути, тому дуже швидко повернулася до нормального стану.
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