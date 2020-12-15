Опозиціонер Олексій Навальний впевнений, що замах на нього санкціонував президент Росії Володимир Путін. За словами Навального, його отруєння – це чітко спланована операція.

ФБР здійснила замах як державне замовлення. Про це Навальний заявив в ефірі "Ехо Москви".

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У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією. Ми тут бачимо операцію довжиною майже 4 роки, до якої залучені десятки людей, зокрема, кілька генералів ФСБ,

– наголосив Навальний.

Опозиціонер зауважив, що очільник ФСБ Олександр Бортніков ніколи б не зважився на це без наказу президента Путіна. Своє отруєння Навальний назвав "справжнім терористичним актом за кримінальним кодексом".

Зверніть увагу! Світові ЗМІ оприлюднили імена підозрюваних у вчиненні замаху на опозиціонера. Розслідування проводили журналісти з The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel. Детальніше можна прочитати тут.

Окрім того, журналісти стверджують, що отруєння Навального у Томську – це друга спроба отруїти політика "Новачком".

У липні 2020 року внаслідок отруєння постраждала дружина опозиціонера, Юлія Навальна. Однак вона отримала суттєво меншу дозу отрути, тому дуже швидко повернулася до нормального стану.

Зауважте! Навального отруїли у серпні 2020 року. Згодом опозиціонер розповів, що перебуває на межі життя та смерті. Детальніше про отруєння читайте тут.