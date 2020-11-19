А раптом коронавірус: Путін ледь зупинив напад кашлю під час наради – епічне відео
Президент Росії Володимир Путін так закашлявся під час наради щодо ситуації з коронавірусом, що онлайн-переговори довелося відкласти на деякий час. Напад кашлю вдалося зупинити лише через декілька секунд.
Участь у нараді брали федеральні чиновники. Відповідне відео опублікували в російських телеграм-каналах, повідомляє 24 канал.
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Путін саме розмовляв з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим. Коли мовилося про особливо гострі фінансові проблеми, президент раптом закашлявся.
Путін вибачився перед присутніми й затулив рот рукою. Однак, напад кашлю вдалося втамувати не відразу. На кадрах можна помітити, що це коштувало політикові значних зусиль.
Путін закашлявся під час наради: дивіться відео
Що відомо про COVID-19 у Росії
- Відповідно до офіційної статистики, від початку пандемії у Росії коронавірусом інфікувалися понад 2 мільйони людей.
- Померли – понад 34 тисячі заражених.
- Однак місцеві та світові ЗМІ повідомляють, що Кремль суттєво занижує статистику жертв COVID-19.
- Ексдержавний статистик Олексій Ракша заявив, на його думку, від коронавірусу у Росії померли вже щонайменше 130 тисяч інфікованих.
- З квітня до вересня 2020 року у Росії зафіксували рекордну статистику смертності. Вочевидь усі ці люди могли померти саме від коронавірусу.
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