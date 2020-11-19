Президент Росії Володимир Путін так закашлявся під час наради щодо ситуації з коронавірусом, що онлайн-переговори довелося відкласти на деякий час. Напад кашлю вдалося зупинити лише через декілька секунд.

Участь у нараді брали федеральні чиновники. Відповідне відео опублікували в російських телеграм-каналах, повідомляє 24 канал.

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Путін саме розмовляв з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим. Коли мовилося про особливо гострі фінансові проблеми, президент раптом закашлявся.

Путін вибачився перед присутніми й затулив рот рукою. Однак, напад кашлю вдалося втамувати не відразу. На кадрах можна помітити, що це коштувало політикові значних зусиль.

Путін закашлявся під час наради: дивіться відео

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