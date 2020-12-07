Путін і Меркель обговорили перемир'я на Донбасі: деталі
Президент Росії та канцлерка Німеччини провели телефонну розмову. Під час неї Ангела Меркель та Володимир Путін обговорили дотримання перемир'я на Донбасі.
Лідери країн порушили одразу кілька тем, зокрема миру на Донбасі. Про це пише пресслужба Кремля, повідомляє 24 канал.
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Глави держав із задоволенням констатували, що в цілому перемир'я на Донбасі отримується,
– йдеться у повідомленні.
Водночас Путін та Меркель висловили стурбованість через відсутність прогресу в реалізації політичних аспектів мінських домовленостей, а також рішень "нормандської четвірки".
Також лідери держав підтвердили намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, зокрема у напрямку політрадників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.
Про що ще говорили Путін і Меркель
- про вакцину проти коронавірусу;
- ситуацію у Нагірному Карабасі.
Нова нормандська зустріч: що відомо
- Під час останньої зустрічі 9 грудня 2019 року лідери держав "нормандської четвірки" домовилися провести нову. Вона мала відбутися до квітня 2020 року.
- Однак через пандемію коронавірусу зустріч довелося перенести: спершу на осінь, а тоді й на кінець 2020 року.
- Однією з головних тем на зустрічі може бути запропонований Україною "План дій по Донбасу" щодо 5 кроків для встановлення миру на Донбасі.
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