Президент Росії та канцлерка Німеччини провели телефонну розмову. Під час неї Ангела Меркель та Володимир Путін обговорили дотримання перемир'я на Донбасі.

Лідери країн порушили одразу кілька тем, зокрема миру на Донбасі. Про це пише пресслужба Кремля, повідомляє 24 канал.

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Глави держав із задоволенням констатували, що в цілому перемир'я на Донбасі отримується,

– йдеться у повідомленні.

Водночас Путін та Меркель висловили стурбованість через відсутність прогресу в реалізації політичних аспектів мінських домовленостей, а також рішень "нормандської четвірки".

Також лідери держав підтвердили намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, зокрема у напрямку політрадників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Про що ще говорили Путін і Меркель

про вакцину проти коронавірусу;

ситуацію у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зацікавлена в переговорах ТКГ і нормандській зустрічі. Українська сторона прагне результатів цих процесів.

Нова нормандська зустріч: що відомо