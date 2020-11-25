Наразі Володимир Зеленський лише грає в гру, Володимир Путін не піде з Донбасу через вмовляння – це абсолютно виключено. Мінський процес не вирішить будь-яких проблем України, це так звана м'яка форма капітуляції.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. За його словами, жодних змін щодо Донбасу з кінця 2016 року не відбулося, тому Україна лише повторює ті кроки, які використовувала 4 роки тому.

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Журналіст зазначив, що спроби Зеленського перезапустити давно померлий мінський процес, з якого де-факто Росія вийшла у 2017 році й зняла з себе відповідальність – абсолютно марні. Було багато завищених надій та обов'язків щодо відповідних змін, однак це були лише кроки для піару, ніякої стратегії за цим не стоїть, сказав військовий експерт.

Є люди, які говорять для того, щоб чимось заповнювати інформаційне поле. Туди ставлять Кравчука та Арестовича, щоб імітувати домовленості навіть не перед Путіним, а перед власним громадянським суспільством,

– зауважив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Якою має бути позиція України

На думку Юрія Бутусова, Україна має відпрацювати власну стратегію. Спочатку потрібно стати більш ефективними та обороноздатними, якщо країна лише благає і не здатна чинити будь-яких проблем Росії – це може без змін тягнутися багато десятків років, вважає він.

"Путіну це вигідно, вчора російський снайпер застрелив українського військового, а українська влада лише ганебно заховалась. Нема заяв президента, Офісу та його представників в ТКГ, немає засудження. Це повна безпорадність влади", – наголосив український журналіст.

За його словами, 72-а бригада на свої сторінці у фейсбуці написала, що їм навіть заборонили відкривати вогонь у відповідь через "евакуаційні заходи". Тобто солдата застрелили на українській землі, але армія навіть не веде вогонь у відповідь і сама про це пише – з такою країною ніхто ніколи домовлятись не буде, підсумував Юрій Бутусов.