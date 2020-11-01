Володимир Путін, ймовірно, готує собі "шляхи відступу". Чинний президент Росії подав до Думи проєкт закону, яким пропонує надавати кожному колишньому президентові Росії статус довічного сенатора. Причому не важливо, чи у президента закінчився строк повноважень, чи він пішов із посади достроково.

Путін запропонував парламентарям ухвалити закон, яким передбачено надати колишнім президентам РФ (чи вони покинули пост достроково, чи в них закінчився термін повноважень) посаду сенатора, причому довічно. Відповідний документ опубліковано на сайті Держдуми РФ 31 жовтня.

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Що цікаво, будь-який колишній російський президент може подати заяву протягом трьох місяців із дня набрання законом чинності, і стати сенатором. Він також має право відмовитися від цього. З "будь-яких колишніх президентів" (живих) Росія має тільки Дмитра Медведєва.

Звісно, Путіну, коли він стане "колишнім" (якщо раптом таке станеться), ніяких заяв подавати не треба буде – він стане довічним сенатором автоматично.

Цим же законопроєктом Путін пропонує інші цікаві зміни у процедурі формування Ради Федерації (саме туди входять сенатори – це верхня палата російського парламенту). Зокрема, президентові нададуть право призначати до 30 сенаторів одноосібно, з яких до 7 – довічно.

Тобто, Путін зможе не лише сам увійти до складу сенаторів, а й забрати з собою сім своїх поплічників. Щоправда, ці поплічники повинні мати "видатні заслуги перед країною у сфері державної та громадської діяльності".

Це не перший крок до увічнення своєї влади від Путіна. Влітку 2020 до конституції Росії внесли поправку про зняття обмеження на кількість президентських термінів. Тобто, тепер Путін має право балотуватися на виборах 2024 і 2030 років.