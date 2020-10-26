Володимир Путін пригрозив розгорнути крилаті ракети у сторону Європи на тлі припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Російський президент хоче, аби НАТО виключило розміщення заборонених договором про РСМД озброєнь.

Путін назвав "серйозною помилкою" вихід Сполучених Штатів з договору, що може привести до нових загроз для загальноєвропейської безпеки. Про це йдеться в заяві президента РФ на сайті Кремля, пише 24 канал.

Читайте також Путін запропонував продовжити дію ядерної угоди на рік: що кажуть у США

Росія водночас готова в дусі доброї волі і далі не робити розгортання на європейській частині території країни ракет 9М729,

– йдеться у повідомленні.

Однак станеться це лише за певної умови – зустрічні кроки зі сторони країн НАТО, які виключають розміщення в Європі озброєнь, раніше заборонених за договором про РСМД.

Путін закликав зацікавлені країни до пошуку схем підтримки стабільності без цього договору.

Нагадаємо, у вересні 2019 року президент РФ надіслав листи країнам НАТО з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності. У відповідь НАТО звинуватило РФ в порушенні договору про ліквідацію РСМД.