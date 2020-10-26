Путін пригрозив НАТО розгортанням крилатих ракет у сторону Європи
Володимир Путін пригрозив розгорнути крилаті ракети у сторону Європи на тлі припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Російський президент хоче, аби НАТО виключило розміщення заборонених договором про РСМД озброєнь.
Путін назвав "серйозною помилкою" вихід Сполучених Штатів з договору, що може привести до нових загроз для загальноєвропейської безпеки. Про це йдеться в заяві президента РФ на сайті Кремля, пише 24 канал.
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Росія водночас готова в дусі доброї волі і далі не робити розгортання на європейській частині території країни ракет 9М729,
– йдеться у повідомленні.
Однак станеться це лише за певної умови – зустрічні кроки зі сторони країн НАТО, які виключають розміщення в Європі озброєнь, раніше заборонених за договором про РСМД.
Путін закликав зацікавлені країни до пошуку схем підтримки стабільності без цього договору.
Що відомо про Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?Його підписали ще Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року. Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої і малої дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування.
2 серпня 2019 року дія договору добігла кінця після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.