Готовий до контактів з вами: як Путін привітав Байдена з перемогою на виборах
Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою до виборах президента США. Путін наголосив, що готовий до співпраці.
Російський лідер надіслав Байдену вітальну телеграму. Про це повідомляє ТАСС.
Актуально Перемога очевидна, – Байден звернувся до нації після голосування виборників
Зі свого боку готовий до взаємодії і контактів з вами,
– наголосив Путін.
Що ще сказав Путін
- США і Росія несуть особливо глобальну відповідальність за безпеку та стабільність.
- У співпраці 2 країни зможуть вирішити багато проблем та викликів світу.
- Російсько-американська співпраця на принципах рівності та поваги забезпечила б інтереси обох країн та світової спільноти.
Що Байден казав про Росію
Байден назвав Росію головною загрозою для безпеки США.
"Я вважаю, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів з точки зору руйнування нашої безпеки та наших альянсів є Росія", – наголосив президент США.
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