Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою до виборах президента США. Путін наголосив, що готовий до співпраці.

Російський лідер надіслав Байдену вітальну телеграму. Про це повідомляє ТАСС.

Актуально Перемога очевидна, – Байден звернувся до нації після голосування виборників

Зі свого боку готовий до взаємодії і контактів з вами,

– наголосив Путін.

Що ще сказав Путін

США і Росія несуть особливо глобальну відповідальність за безпеку та стабільність.

У співпраці 2 країни зможуть вирішити багато проблем та викликів світу.

Російсько-американська співпраця на принципах рівності та поваги забезпечила б інтереси обох країн та світової спільноти.

Що Байден казав про Росію

Байден назвав Росію головною загрозою для безпеки США.

"Я вважаю, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів з точки зору руйнування нашої безпеки та наших альянсів є Росія", – наголосив президент США.

Зверніть увагу! Джо Байден виграв голосування Колегії виборників. Він набрав 270 голосів. Наступним кроком для Байдена стане інавгурація.