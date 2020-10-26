"Сірий кардинал" української політики Віктор Медведчук насправді зараз міг би не засідати у Верховній Раді, а працювати в адміністрації президента Путіна. Принаймні, так стверджує російський політолог Станіслав Бєлковський. Чи так це насправді – читайте далі.

Про гучний скандал, який стосується не лише історичної пам'яті, але також ролі російської агентури в українській політиці – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Заборона книги про Стуса

Дарницький суд Києва зобов'язав цензурувати книгу "Справа Василя Стуса", зокрема видалити з твору твердження про Медведчука. А поки це не зроблено – книга заборонена до поширення.



Суд став на бік Медведчука щодо кількох фраз із книги. Зокрема, він визнав ганьбою честі Медведчука ті оцінки, які давно в українському суспільстві переказують з вуст у вуста.



Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу

Сторони у цій справі є також дуже цікавими персонажами. Так, адвокатом Медведчука за позовом щодо Стуса є Ігор Кириленко, який представляє його не лише в цьому процесі. З Кириленком я особисто "рубаюся" вже 3 роки.

Медведчук судиться зі мною через мої викриття часів депутатської роботи. Вони стосуються того, як пов'язані з кумом Путіна структури за допомогою СБУ в часи Порошенка наростили долю на ринку дизеля та скрапленого газу в Україні.

Медведчук зі своїм адвокатом не лише подали позов в порушення юрисдикції в район, де я ніколи не жив та не був зареєстрований. Але й подавали 10 позовів поспіль та відкликали їх, поки система авторозподілу не вибрала потрібного Медведчуку суддю.

Зараз цей чоловік – адвокат Кириленко – іде в політику. Балотується від ОПЗЖ Медведчука до Київської міської ради, хоча зовсім нещодавно скандалив через те, що я проводив відеозйомку цих судилищ.

Хто ухвалив рішення

Не менш цікаво, яка суддя ухвалила рішення про фактичну заборону книги про Медведчука. Це – Марина Заставенко, яка була призначена суддею Дарницького суду Києва президентом Порошенко 20 серпня 2018 року.

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До цього вона працювала суддею Червоногвардійського районного суду Макіївки Донецької області. Згідно з чинною тоді практикою, переведення з суду на окупованих територіях в суд в Києві вважався особливим благом і проходило воно через особисте узгодження Порошенка.

Адже суддя з окупованих територій могла бути переведена не в Київ, а в будь-який районний суд, в будь-яку "тьмутаракань", де суди були неукомплектовані суддями.



Суддя Марина Заставенко / Фото "Аргумент"

І таких прикладів дуже багато в центральній Україні, далеко від великих міст. Злі язики кажуть, що тільки судді, які присягнули Порошенку, отримували таку вигідну посаду в столиці.

Так само з окупованих територій відразу в Печерський суд Києва був переведений суддя Віталій Писанець. Після його рішення щодо рахунків Віталія Захарченка відбулося переоформлення телеканалу "112" на людей Медведчука.

Тому є всі підстави припускати, що суддя Заставенко, яка ухвалила ганебне рішення щодо книги про Стуса, була особисто зобов'язана Порошенку столичною посадою. І могла ухвалити таке рішення з метою політичної дестабілізації. Адже Порошенко керується принципом "чим гірше, тим краще".

Медведчуку пропонували посади у Кремлі

Історія з забороною книги про Стуса дістав з архівів пам'яті нові дані про роль Медведчука в українській політиці. Так, в ході нашої розмови в ефірі 24 каналу російський політолог Станіслав Бєлковський зробив шокуючу заяву.

Він стверджує, що президент Росії Володимир Путін деякий час тому пропонував Віктору Медведчуку посаду в Кремлі, тобто у російській владі. Зокрема – хотів, аби той став одним із заступників глави адміністрації президента РФ.

За словами Бєлковського, Медведчук відмовився переходити в російське громадянство та на державну службу в Кремлі. Адже розумів, що в Україні його статус "головного провідника в кабінет Путіна" вартує набагато більшого, ніж просто обіймати посаду Суркова чи Козака.

Нинішня політична активізація Медведчука має просте пояснення. Путіну набагато вигідніше поміняти курс України, інтегрувавши агентів свого впливу в політику, ніж витрачати мільярди на агресивну війну, наражаючись на санкції в світі та зазнаючи втрат живою силою.



Володимир Путін та Віктор Медведчук / Фото ТАСС

Тому у 2019 році, накопичивши політичний "жирок", Медведчук повернувся в українську політику – уже з дизельною трубою та телеканалами. І ці активи потрапили до його клану саме в часи правління Порошенка, який має нести політичну відповідальність за ренесанс кремлівського кума.

Адже після поразки своїх політичних протеже – Віктора Януковича у 2004 році та блоку "Не так!" у 2006 році – Медведчук втратив інтерес до публічної політики майже на 13 років. І без сприяння в адміністрації Порошенка він ніколи б не відродився.

Як Медведчук допоміг Тимошенко

Медведчук і далі був би лише неофіційним каналом впливу, як він це робив після Помаранчевої революції. Коли, наприклад, Юлія Тимошенко, перший раз бувши прем'єр-міністром, не могла особисто відвідати Росію.

Над нею висіло прокляття – незакрита кримінальна справа про хабарі чиновникам Міноборони РФ. І тоді, як стверджує той же російський політолог Бєлковський, позбутися проблем у Росії допоміг саме Медведчук.

Наприкінці 2005 року Головна військова прокуратура Росії припинила справу проти Тимошенко. Щоправда, за нереабілітуючими статтями – "у зв'язку із закінченням терміну давності".

Як розповів Бєлковський, обставини зняття з Тимошенко претензій російської влади виглядали так: 23 вересня 2005 року свій 60-річний ювілей святкував ексміністр закордонних справ і на той момент секретар Ради безпеки РФ Ігор Іванов.



Українська політикиня Юлія Тимошенко / Фото Global Look Press

На святкування, яке відбувалося на дачі Іванова, зібралася вся верхівка російської влади. Там можна було побачити президента Володимира Путіна, главу його адміністрації Дмитра Медведєва і тодішнього прем'єр-міністра, технічну фігуру Михайла Фрадкова.

Як секретний гість для встановлення контактів з російською верхівкою на святі тоді побувала і Юлія Тимошенко. За словами Бєлковського, гарантії її спокійного прильоту і вильоту з Росії забезпечував Віктор Медведчук.

Після цього проти Тимошенко закрили кримінальні справи, а Медведчук став однією з важливих фігур в її непублічному оточенні. Він допомагав їй у газових переговорах з Росією, які закінчилися всім відомими контрактами 2009 року, що фактично брали Україну в газове рабство.

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Але тепер кулуарна робота Медведчука вже комбінується з публічною політикою. Він контролює другу за чисельністю фракцію, промиває мізки виборцям за допомогою своїх телеканалів та готується взяти реванш на місцевих виборах.

І такого ренесансу кума Путіна ніколи не сталося, якби Порошенко та Тимошенко не випустили з пляшки цього джина. Пам'ятаймо про це, коли згадуватимемо про заборону книги про Василя Стуса.