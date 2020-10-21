Путін пропонував Медведчуку високі посади у Кремлі, – російський політолог
Про роль Віктора Медведчука в українській політиці та виступ президента Зеленського у Раді – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорили український політолог Володимир Фесенко та російський політолог Станіслав Белковський.
Російський президент Володимир Путін та Віктор Медведчук є дуже близькими через свої погляди та сприйняття реальності. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Станіслав Белковський.
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За його словами, обоє вони вважають, що Україна – це випадкова, напівфейкова державність, створена з уламків колишніх імперій. Тому, звичайно, зовнішнє управління щодо України – для них це цілком нормально.
Після Помаранчевої революції Путін навіть був готовий бачити Медведчука у російській владі. Наскільки мені відомо, йому пропонували високі посади, зокрема – заступника голови адміністрації Путіна,
– підкреслив Белковський.
Політолог також пояснив, чому Медведчук відмовився від такої пропозиції. Він добре розуміє, що насправді є важливою постаттю, до якої всі стоять у черзі, коли він перебуває в Україні. Тобто коли формально він є саме українським, а не російським політиком.
Володимир Путін та Віктор Медведчук / Фото ТАСС
"Він сприймається значною частиною українських еліт, зокрема п'ятим президентом Порошенком, як прямий представник Путіна, з яким треба співпрацювати у будь-який спосіб", – зауважив Белковський.
Й додав, що делікатні питання з Путіним щодо українських реалій можна вирішувати лише через Медведчука. Так робив, зокрема і Порошенко. Саме тому він сприяв економічним та іншим інтересам Медведчука в Україні.
Медведчук в українській політиці
За словами Белковського, Медведчук залишатиметься учасником великої політичної гри, поки Володимир Путін буде президентом у Росії. А також поки українські керівники "ставитимуться до відносин країн провінційно".
Справи проти телеканалів Медведчука та переговори щодо Донбасу
Фесенко наголосив, що з Москви передали "привіт" Зеленському щодо справ проти Медведчука. У Кремлі пригрозили, що будь-які дії проти політика або його телеканалів дуже погано вплинуть на хід переговорів щодо Донбасу.
Про виступ Зеленського у Верховній Раді
Бєлковський також прокоментував виступ Зеленського зі щорічним зверненням до парламенту. На його думку, своїм виступом президент намагався максимально привернути увагу, зокрема – до соціологічного опитування, яке він ініціював.