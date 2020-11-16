Президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони країни підписати угоду з Республікою Судан. Мовиться про створення там пункту матеріально-технічного забезпечення військово-морського флоту Росії.

Відповідне розпорядження є на офіційному інтернет-порталі правової інформації президента Росії. Проєкт угоди між країнами схвалили напередодні у листопаді.

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Як повідомили у ТАСС, документ попередньо пропрацювала з владою Судану.

Відповідно до представленого проєкту угоди, перебування воєнного пункту матеріально-технічного забезпечення в Судані "відповідає цілям підтримання миру і стабільності в регіоні, має оборонний характер і не спрямоване проти інших країн". Пункт може бути створений для проведення ремонту, поповнення запасів і відпочинку членів екіпажу російських військових кораблів.



Розпорядження Путіна / Скриншот

Що передбачає угода

► Проєкт угоди передбачає, що Судан безплатно надасть землю для російського військового об'єкту.

► А у пункті матеріально-технічного забезпечення будуть служить не більше 300 російських військових.

► В самому пункті зможуть одночасно перебувати 4 військові кораблі, включаючи кораблі з ядерне енергетичною установкою.

До слова, у Росії, за повідомленням Міноборони в грудні 2018 року, є 6 закордонних військових баз: