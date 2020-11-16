Путін відкриває в Судані нову військову базу: розпорядження глави Росії
Президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони країни підписати угоду з Республікою Судан. Мовиться про створення там пункту матеріально-технічного забезпечення військово-морського флоту Росії.
Відповідне розпорядження є на офіційному інтернет-порталі правової інформації президента Росії. Проєкт угоди між країнами схвалили напередодні у листопаді.
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Як повідомили у ТАСС, документ попередньо пропрацювала з владою Судану.
Відповідно до представленого проєкту угоди, перебування воєнного пункту матеріально-технічного забезпечення в Судані "відповідає цілям підтримання миру і стабільності в регіоні, має оборонний характер і не спрямоване проти інших країн". Пункт може бути створений для проведення ремонту, поповнення запасів і відпочинку членів екіпажу російських військових кораблів.
Розпорядження Путіна / Скриншот
Що передбачає угода
► Проєкт угоди передбачає, що Судан безплатно надасть землю для російського військового об'єкту.
► А у пункті матеріально-технічного забезпечення будуть служить не більше 300 російських військових.
► В самому пункті зможуть одночасно перебувати 4 військові кораблі, включаючи кораблі з ядерне енергетичною установкою.
До слова, у Росії, за повідомленням Міноборони в грудні 2018 року, є 6 закордонних військових баз:
- в Сирії,
- Абхазії,
- Південній Осетії,
- Вірменії,
- Таджикистані,
- Киргизії.
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