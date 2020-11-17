Президент Росії Володимир Путін заявив, що війну у Нагірному Карабасі могли закінчити ще 19 – 20 жовтня. Однак тоді сам прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян начебто був проти такого рішення.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже був готовий зупинити наступ. Про це Путін розповів російському агентству "РИА Новости", повідомляє 24 канал.

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Коли Алієв погодився зупинити бойові дії з умовою повернення біженців в місто Шуша, Пашинян виступив проти такого рішення.

"Мені прем'єр Вірменії тоді сказав: "Ні, ми не можемо на це піти, ми будемо боротися, будемо воювати". Тому звинувачення в його адресу про якусь зраду не має підстав", – сказав Путін.

Пашинян заявив, що нібито бачив загрозу для вірмен та території Нагірного Карабаху в умові Алієва повернути біженців.

Угода між Росією, Вірменією та Азербайджаном: що відомо

Росія, Вірменя та Азербайджан підписали заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Про це 9 листопада повідомив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

Згідно з документом, у Нагірному Карабаху має відбутись повне припинення бойових дій. також у регіон ввели російських миротворців на 5 років.

Також в угоді вказано про обмін військовополоненими та тілами загиблих.

Після того, як пашинян розповів про угоду, у Вірменії відбулись протести. Вірмени сприйняли угоду як капітуляцію. Люди захопили і потрощили будівлю уряду та парламенту.

Під час протестів витягнули з авто та побили спікера Арарата Мірзояна.

Детальніше про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном читайте за посиланням.