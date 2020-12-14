Президент Росії Володимир Путін різко розкритикував власний уряд – мовляв, експерименти міністрів призвели до зростання цін на продукти. І це в часи, коли у Росії люди стали заробляти менше, а безробіття зросло.

Володимир Путін провів закриту нараду з російським урядом, однією з тем якої було зростання цін на продукти першої необхідності. Уривки цієї наради показали в ефірі телеканалу "Россия 1", пише 24 канал.

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"Люди себе обмежують, бо у них грошей немає на базові харчові продукти. Куди, куди ви дивитеся, га?", – обурено звернувся Путін до уряду.

Це ж не жартики! Безробіття зростає, доходи падають, а базові продукти дорожчають ось на такі величини. І ви мені казки розповідаєте тут!

– сварив міністрів глава Кремля

Що так обурило Путіна: річ у тім, що в Росії стрімко зросли ціни на цукор, борошно і макарони. Причому це за словами самого Путіна.

Мовляв, макарони подорожчали на 10%. І це припустимо, бо росіяни їдять макарони по-флотськи російського ж виробництва, а не пасту болоньєзе з Італії.

У підсумку Путін поставив уряду завдання за тиждень розв'язати цю проблему. Тим більше, що, як він вважає, пандемія до цін на продукти стосунку не має і впливати на них не повинна.

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Володимир Путін, нагадаємо, осібно править у Росії вже 20 років. Чому проблема цін раптово зацікавила його саме зараз – загадка.