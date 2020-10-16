Володимир Путін запропонував продовжити дію Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь на рік "без жодних умов". Однак Сполучені Штати від такої пропозиції відмовилися.

Дія договору СНО-3 (про скорочення наступальних озброєнь) закінчується 4 лютого 2021 року. Однак РФ та США мають різні погляди щодо його продовження. Про це свідчить інформація на сайті Кремля та Ради нацбезпеки США.

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Російська і американська сторони скеровують один одному пропозиції і умови подальшої дії угоди.

Позиція Росії

Робота безпосередньо над продовженням договору без умов, які не містяться в ньому самому, ще майже не починалася,

– повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Путін заявив, що було б сумно, якби договір не припинив діяти або його замінив схожий документ.

Що кажуть у США

Однак Вашингтон відмовився від продовження договору. Водночас ініціативу президента Росії щодо продовження дії документа без врахування заморожування розмірів ядерних арсеналів двох країн назвали "приреченою на провал".

А радник президента США з нацбезпеки сподівається, що РФ перегляне свою позицію за договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь до початку "дорогої гонки озброєнь".

До слова, раніше США заявили, що готові продовжити Договір про скорочення наступальних озброєнь за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.