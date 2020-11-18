Верх цинізму: Путін згадав про міжнародне право, коментуючи війну за Нагірний Карабах
Російський президент Володимир Путін прокоментував ситуацію навколо Нагірного Карабаху. Він визнав, що Азербайджан повертав свої законні території, тому Росія у війну й не втручалася. Прикро, що у цей момент йому ніхто не нагадав про Крим та Донбас.
Володимир Путін не бачить нічого неправильного у тому, що Азербайджан відвоював частину Нагірного Карабаху. Такі слова Путіна процитував Интерфакс.
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Президент Росії визнав, що Азербайджан повертав свої законні території – з точки зору міжнародного права.
Вірменія ж не визнала незалежність і суверенітет Нагірного Карабаху. Тобто, з точки зору міжнародного права, і Нагірний Карабах, і всі прилеглі до нього райони були і є невіддільною частиною Азербайджану,
– заявив Путін.
Так само, як додав глава Кремля, Росія не могла втрутитися у конфлікт, бо на територію Вірменії (міжнародно визнану) безпосередньо ніхто не зазіхав: "Це не давало нам жодного права брати пряму участь у цих бойових діях".
Дивно, що ані до Криму, ані до окупованого Донбасу Путін принципи міжнародного права не застосовує:
- З точки зору міжнародного права, Крим – території України, та попри це РФ анексувала його у 2014.
- Свою військову присутність на Донбасі ж Росія взагалі не визнає, попри величезну кількість доказів.
Дуже прикро, що жоден із представників російських ЗМІ, з якими спілкувався Путін 17 листопада, не запитав про це.
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