Російський президент Володимир Путін прокоментував ситуацію навколо Нагірного Карабаху. Він визнав, що Азербайджан повертав свої законні території, тому Росія у війну й не втручалася. Прикро, що у цей момент йому ніхто не нагадав про Крим та Донбас.

Володимир Путін не бачить нічого неправильного у тому, що Азербайджан відвоював частину Нагірного Карабаху. Такі слова Путіна процитував Интерфакс.

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Президент Росії визнав, що Азербайджан повертав свої законні території – з точки зору міжнародного права.

Вірменія ж не визнала незалежність і суверенітет Нагірного Карабаху. Тобто, з точки зору міжнародного права, і Нагірний Карабах, і всі прилеглі до нього райони були і є невіддільною частиною Азербайджану,

– заявив Путін.

Так само, як додав глава Кремля, Росія не могла втрутитися у конфлікт, бо на територію Вірменії (міжнародно визнану) безпосередньо ніхто не зазіхав: "Це не давало нам жодного права брати пряму участь у цих бойових діях".

Дивно, що ані до Криму, ані до окупованого Донбасу Путін принципи міжнародного права не застосовує:

З точки зору міжнародного права, Крим – території України, та попри це РФ анексувала його у 2014.

Свою військову присутність на Донбасі ж Росія взагалі не визнає, попри величезну кількість доказів.

Дуже прикро, що жоден із представників російських ЗМІ, з якими спілкувався Путін 17 листопада, не запитав про це.

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