Президент Росії Володимир Путін схвалив рішення про зняття санкцій з двох українських компаній. Лідер держави-окупанта назвав таке своє рішення "жестом доброї волі".

Володимир Путін висловив сподівання, що Україна здійснить аналогічні кроки у відповідь, повідомляє видання ТАСС.

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Російський прем'єр Михайло Мішустін повідомив, що мовиться про два українські підприємства – Барський машинобудівний завод і Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

Крім того, Володимир Путін заявив, що від самого початку в запровадженні санкцій "винною була Україна". Мовляв, Росія просто вводила санкції у відповідь, але "завжди готова до відновлення співпраці".

Рівень і глибина кооперації між нашими підприємствами були дуже високими. Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку. Я згоден,

– заявив Путін.

Коротко про Барський машинобудівний завод:

Також відоме як "БарМаш", підприємство розташоване в місті Барі Вінницької області. Завод має свої торгові представництва в Білорусі, Узбекистані, Ізраїлі, а до запровадження санкцій і в Росії.

Підприємство було створене в 30-их роках 20 століття, а в 1995 році держава передала його в приватну власність. Завод виготовляє паливні котли, обладнання для заводів, сміттєсортувальні комплекси й багато іншого.

Коротко про Рубіжанський картонно-тарний комбінат: