109 російських літаків, які літали в окупований Крим, наразі перебувають під арештом в Україні. У Путіна не забарилися з реакцією й погрожують наслідками українським чиновниками та великому бізнесу.

Про це заявив так званий "постійний представник Криму при президентові Росії" Георгій Мурадов у коментарі "РІА Новини", пише 24 канал.

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Представник окупаційної влади півострова назвав віртуальний арешт літаків російських авіакомпаній замахом на базові структури російського бізнесу.

Це також бездумне провокування Росії до арешту численного майна українських чиновників і великого бізнесу в Росії, зокрема в Криму, якого там чимало,

– пригрозив Мурадов.

Зауважимо, що російські повітряні судна, які літають у Крим, порушують українське законодавство. Адже держава закрила повітряний простір над окупованим півостровом ще в березні 2014 року.

Важливо! Україна закрила повітряний простір над Кримом, оскільки через анексію Росією не може наглядати за безпекою польотів та гарантувати її.